Девід Бекхем закликав світ допомогти українським дітям (відео)

Спортсмен вважає це обов'язком кожного батька та наставника.

47-річний британський футболіст Девід Бекхем записав емоційне відеозвернення на підтримку українських дітей, які страждають від російської військової агресії.

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Батько чотирьох, який понад 17 років є послом UNICEF, закликав світову спільноту повернути дітям з України дитинство.

"Я навіть уявити не можу, через що пройшли українці протягом цих п’яти місяців…Поки триває війна, важливо, щоб ми забезпечили дітям можливість відновлюватися, грати, зустрічати нових друзів, бути зі своїми сім’ями, важливо повернути дітям їхнє дитинство. Всі діти заслуговують на це. А діти України мають бути захищені й у безпеці. Це наш обов’язок. Батьків, лідерів та наставників", — звернувся до світу чоловік Вікторії Бекхем. Його відеозвернення супроводжувалося кадрами українських дітей.

[ + – ] Девід Бекхем закликав світову спільноту повернути дитинство українським дітям

"Посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем підтримує українських дітей і закликає батьків, лідерів та наставників допомогти повернути їм дитинство. Для дітей зараз важливою є безпека… Так наші діти зможуть яскравіше мріяти про своє майбутнє", — зазначили на сторінці організації у Facebook.

Нагадаємо, зіркове подружжя Бекхем одразу публічно підтримало Україну на початку повномасштабної російської військової агресії. Девід та Вікторія Бекхем пожертвували мільйон фунтів стерлінгів для українських дітей, котрі постраждали від війни.

Також Фокус писав про інший благородний вчинок Девіда Бекхема. Спортсмен віддав свій акаунт у соцмережі лікарці з Харкова на певний час.