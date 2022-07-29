Дэвид Бекхэм призвал мир помочь украинским детям (видео)

Спортсмен считает это обязанностью каждого родителя и наставника.

47-летний британский футболист Дэвид Бекхэм записал эмоциональное видеообращение в поддержку украинских детей, страдающих от российской военной агрессии.

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Отец четырех, более 17 лет являющийся послом UNICEF, призвал мировое сообщество вернуть детям из Украины детство.

"Я даже представить не могу, через что прошли украинцы в течение этих пяти месяцев… Пока идет война, важно, чтобы мы обеспечили детям возможность восстанавливаться, играть, встречать новых друзей, быть со своими семьями, важно вернуть детям их детство. Все дети заслуживают этого. А дети Украины должны быть защищены и в безопасности. Это наша обязанность. Родителей, лидеров и наставников", — обратился к миру муж Виктории Бекхэм. Его видеообращение сопровождалось кадрами украинских детей.

[ + – ] Дэвид Бекхэм призвал мировое сообщество вернуть детство украинским детям

"Посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм поддерживает украинских детей и призывает родителей, лидеров и наставников помочь вернуть им детство. Для детей сейчас важна безопасность… Так наши дети смогут ярче мечтать о своем будущем", — отметили на странице организации в Facebook.

Напомним, звездные супруги Бекхэм сразу публично поддержали Украину в начале полномасштабной российской военной агрессии. Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали миллион фунтов стерлингов для пострадавших от войны украинских детей.

Также Фокус писал о другом благородном поступке Дэвида Бекхэма. Спортсмен отдал свой аккаунт в соцсети врачу из Харькова на некоторое время.