Вікторія Бекхем показала доньку, яка підросла, і потенційних невісток (фото)

Попри те, що до 50-річчя легенди англійського футболу Девіда Бекхема ще місяць (він народився 2 травня), його сім'я і, зокрема, дружина Вікторія вже розпочинають низку святкувань ювілею, зібравши більшу частину сім'ї для вечірки в Маямі.

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Відповідними фото місіс Бекхем поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах присутні троє з чотирьох дітей пари: 13-річна Гарпер, 20-річний Круз і 22-річний Ромео. Старшого сина Брукліна і його дружини Ніколи Пельтц на святі, схоже, не було.

Фото: Instagram victoriabeckham

Крім Бекхемів, на знімках можна побачити і дівчат Ромео та Круза.

Усі члени сім'ї і, можливо, майбутні, одягнулися в одному стилі. Девід мав елегантний вигляд у чорному смокінгу і краватці-метелику, а колишня учасниця Spice Girls Вікторія позувала в білій сукні з тонкими бретельками.

Фото: Instagram victoriabeckham

Гарпер одягла чорну атласну сукню до підлоги. Круз і Ромео були в смокінгах, як і їхній батько, а їхні дівчата позували в стильних жіночних вбраннях. Подруга Круза, 29-річна Джекі Апостол, обрала світло-блакитну сукню без бретельок і клатч у тон, а дівчина Ромео Кім Тернбул привертала увагу в відвертому золотому вбранні.

Ромео Бекхем і Кім Тернбул Фото: Instagram victoriabeckham Круз Бекхем і Джекі Апостол Фото: Instagram victoriabeckham

Крім сім'ї, на вечірці були присутні багато зіркових гостей, включно з давніми приятелями Девіла Гейбом Тернером, Девідом Гарднером і Беном Вінстоном. Бекхем назвав своїх гостей "друзями на все життя". Колишній спортсмен запросив на урочистість і кількох ключових гравців футбольної команди Девіда, Inter Miami. Серед них були Луїс Суарес, Жорді Альба, Серхіо Бускетс, а також суперзірка Ліонель. Минулого року своє 50-річчя відсвяткувала Вікторія. З цієї знаменної нагоди вона возз'єдналася зі своєю колишньою групою, а також насолоджувалася дорогою вечіркою вартістю 250 000 фунтів стерлінгів у Лондоні в елітному приватному клубі Oswald's в Мейфері. Серед гостей були Том Круз, Єва Лонгорія, Сальма Гаєк, Розі Гантінгтон-Вайтлі та її партнер Джейсон Стейтем, а також Тана і Гордон Рамзі.

Раніше Фокус писав, що Девід Бекхем показав головних жінок свого життя.