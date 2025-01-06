В чем мать родила: Канье Уэст снял Бьянку Цензори в ванной в честь ее 30-летия (видео)

Рэпер и раньше любил показывать свою жену почти обнаженной, но на ее день рождения превзошел сам себя.

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В честь 30-летия Бьянки Цензори ее 47-летний муж Канье Уэст, который одевает свою жену, мягко говоря, в очень откровенные наряды, и вовсе опубликовал видео с ней, где она – полностью обнаженная. На странице в Instagram он опубликовал черно-белые кадры с девушкой, которая сидит в ванной. Она страстно смотрит в камеру, что-то тихо говорит, прежде чем опустить взгляд и повернуть голову, чтобы пригладить волосы.

"С днем ​​рождения, детка", – подписал пост музыкант.

Это первый пост рэпера о его жене с момента его последнего обновления аккаунта в Instagram, на котором насчитывается более 20 миллионов подписчиков.

Бьянка отпраздновала юбилей, устроив вечеринку со знаменитостями на частном острове на Мальдивах стоимостью $6000 долларов за ночь. Супруги поделились некоторыми кадрами своей бурной ночи в социальных сетях. В одном из клипов модель из Мельбурна наслаждается знойным танцем в едва заметном черном боди с испанской актрисой Пенелопой Крус под мелодию 212 Азилии Бэнкс.

Среди других гостей, приглашенных на вечеринку в течение ночи, были мать Цензори Александра, сестра Анджелина и австралийская профессиональная баскетболистка Лиз Кэмбидж. Канье стал за диджейский пульт и даже включил хит Тейлор Свифт, несмотря на свою давнюю вражду с поп-звездой.

Затем он произнес речь, прежде чем обнять жену и поцеловать ее на месте, где была большая табличка "С днем ​​рождения, Бьянка".

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори вернулась к скандальному модному приему.