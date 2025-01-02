Леля, Оскар, Тим и Роза: какие имена дали своим детям украинские звезды в 2024 году

2024 год принес много радости и изменений для украинских знаменитостей, ведь многие из них стали родителями или пополнили свои семьи. Известные артисты, телеведущие и блогеры показали свое материнство и отцовство, поделившись радостными новостями. В этом году родилось много малышей, которых звезды назвали необычными и красивыми именами.

Related video

2024 год стал годом пополнений в семьях украинских знаменитостей. Артисты, телеведущие, блогеры стали родителями малышей. Фокус подготовил подборку имен детей знаменитостей, рожденных в 2024 году.

Александр Усик стал отцом в четвертый раз: в январе 2024 года у известного боксера родилась дочь, которую он и его жена назвали Марией.

Виталий Козловский стал отцом впервые. В феврале 2024 года у певца родился сын, которого он с женой решили назвать Оскаром.

В марте 2024 года телеведущая Лилия Ребрик стала мамой в третий раз. На этот раз у нее родилась Аделина.

Еще одной известной мамой стала Иванна Онуфрийчук, которая 26 апреля 2024 года родила сына. Его родители решили назвать его Адамом.

Мария Яремчук, известная певица, стала мамой в мае 2024 года. Об этом стало известно благодаря СМИ, хотя артистка не планировала публиковать такую новость. Она родила сына по имени Ян, а кто является отцом малыша, остается загадкой. Певица тщательно скрывает свою личную жизнь.

Влада Роговенко, блогер и участница шоу "Супер модель по-украински" и "Від пацанки до панянки", стала мамой во второй раз. В мае 2024 года она родила сына, которого назвали Тим.

Джамала стала многодетной мамочкой 24 мая. У певицы и ее мужа родился третий сын, которого они решили назвать Алим.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева, известные танцовщики, стали родителями девочки в июле 2024 года. Их дочь получила имя Леля.

В июле 2024 года также произошло пополнение в семье Макса Чмерковского и его жены Петы Маргатройд. У пары родился сын, которого они назвали Милан.

Юлия Верба, блогер, в сентябре 2024 года стала мамой дочери по имени Роза. Это был первый малыш для Юлии.

Еще одна блогерша, Стася Макеева, в сентябре 2024 года родила сына по имени Марсель. Это второй малыш в ее семье, ведь у нее уже есть дочь по имени Мишель.

4 ноября 2024 года кулинарный блогер Лиза Глинская стала мамой двойни. Она и ее муж назвали своих дочерей Полиной и Соломией. Это большое счастье для пары и их семьи.

10 декабря 2024 года Владимир Остапчук стал многодетным отцом. Блогер Екатерина Полтавская родила ему сына по имени Тимофей. Для Екатерины это был первенец, а для Остапчука — третий ребенок. Он также воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана от предыдущих браков.

Блогер Лидия Кошарская 18 декабря в третий раз стала мамой. У блогера уже есть две девочки — Тея и Нану. Третьим родился сын, которого назвали Лев.

Напомним, ранее мы писали, что сиамские близняшки намекнули на свою беременность.

Кроме этого, Фокус писал, что юная девушка Венсана Касселя показалась на последних неделях беременности.