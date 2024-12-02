Блогер-миллионица Юлия Верба похристила свою дочь — фото

Дочке блогера всего два месяца. Девочку назвали Роза.

21-летняя блогер из Ивано-Франковска Юлия Верба, за которой в сети инстаграм следит миллионная аудитория, покрестила свою двухмесячную Розу. Фотографиями с Таинства Крещения девочки блогерша поделилась у себя на странице в Инстаграм.

"Наверное, это самый чувственный день в моей жизни. Крещение моей доченьки Розочки. Последний пост на этой странице был еще в 2021 году🥹🙈 Сказал бы мне кто-то, что в скором времени все так поменяется... И вот у меня уже семья, ребенок, жизнь в другом городе. Разделите с нами этот важный момент, как вы и делили со мной все много лет", — написала блогерша обнародовав фотографии с дочкой.

Заметим, что это первый ребенок блогера, которого она родила от своего гражданского мужа Кости. Пара обручилась еще в 2023 году, однако пока официально не узаконила свои отношения. Известно, что девочка родилась 18 сентября, с ростом 54 сантиметра и с весом 3 660 килограмма в 13:20. Уже впоследствии Юлия Верба сообщила, что девочку назвали Роза.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Юлия Верба призналась, когда планирует отметить свадьбу.

Кроме этого, Фокус писал, что блогер Юлия Верба, жених которой сидел в СИЗО, рассказала, чем он занимается.