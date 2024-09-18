Блогер Юлия Верба родила первенца (фото)

Юличка Верба родила на 41 неделе беременности. По информации блогера, врачи стимулировали начало родов.

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21-летняя блогерша Юличка Верба (настоящее имя Юлия Вербенец) родила первенца. Событие произошло сегодня, 18 сентября, об этом она сообщила у себя в телеграм-канале.

В частности, известно, что блогерша родила девочку. Роды начались еще утром, но девочка родилась уже после обеда — после 16:00. По информации Юлички Вербы роды пришлось стимулировать, так как уже началась 41 неделя беременности, однако несмотря на ожидания, что роды начнутся самостоятельно, все же врачи приняли решение проводить оперативное вмешательство и делать кесарево сечение.

Рожала блогерша во Львовском областном клиническом перинатальном центре, в котором в свое время рожала другая известная пара блогеров Натали Литвин и Александр Куровский.

Рожала Юличка Верба вместе со своим мужем Костей, с которым обручилась в октябре 2023 года. Пара официально не замужем, ведь как объяснила в одном из своих интервью Юлия, они хотят настоящую украинскую свадьбу, чтобы она была громкой, а пока в стране идет война, то они не планируют устраивать никаких празднований. Временно откладывают этот день до победы Украины в войне над Россией.

Ранее девушка также рассказывала, что действительно отец ее ребенка в свое время сидел в СИЗО, однако вдаваться в подробности она не стала. В одном из интервью Верба заявила, что ничего такого в этом не видит, другое дело, если бы он это скрывал и она узнала от кого, а так он сам ей рассказал, что тогда случилось.

Стоит заметить, что до знакомства с Юлией Костя занимался ремонтом автомобилей, сейчас же кроме этого, мужчина активно развивает свою страницу в социальных сетях. Так, сейчас в сети Инстаграм за ним следят 149 тысяч подписчиков. Между тем на странице есть только две публикации, одна из которых датирована еще в августе, другая появилась в день родов Юлии Вербы.

Напомним, ранее мы писали, что муж Екатерины Кухар сообщил, что уходит со сцены.

Кроме этого, Фокус писал, лидер группы "The ВЙО", который служит в ВСУ, признался, что вывез совершеннолетних сыновей за границу.