Блогерка Юлія Верба народила первістка (фото)

Юлічка Верба народила на 41 тижні вагітності. За інформацією блогерки, лікарі стимулювали початок пологів.

Related video

21-річна блогерка Юлічка Верба (справжнє ім’я Юлія Вербенець) народила первістка. Подія відбулася сьогодні, 18 вересня, про це вона повідомила у себе в телеграм-каналі.

Зокрема, відомо, що блогерка народила дівчинку. Пологи почалися ще зранку, але дівчинка народилася вже після обіду — після 16:00. За інформацією Юлічки Верби пологи довелося стимулювати, так як уже почався 41 тиждень вагітності, однак попри очікування, що пологи почнуться самостійно, все ж лікарі прийняли рішення проводити оперативне втручання та робити кесарів розтин.

Народжувала блогерка у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, в якому свого часу народжувала інша відома пара блогерів Наталі Литвин та Олександр Куровський.

Народжувала Юлічка Верба разом зі своїм чоловіком Костею, з яким заручилася у жовтні 2023 року. Пара офіційно не одружена, адже як пояснила в одному зі своїх інтерв’ю Юлія, вони хочуть справжнє українське весілля, щоб воно було гучним, а поки в країні йде війна, то вони не планують влаштовувати ніяких святкувань. Тимчасово відкладають цей день до перемоги України у війні над Росією.

Раніше дівчина також розповідала, що дійсно батько її дитини свого часу сидів у СІЗО, однак вдаватися у подробиці вона не стала. В одному з інтерв’ю Верба заявила, що нічого такого у цьому не бачить, інше діло, якби він це приховував і вона дізналась від когось, а так він сам їй розповів, що тоді трапилося.

Варто зауважити, що до знайомства з Юлією Костя займався ремонтом автомобілів, зараз же окрім цього, чоловік активно розвиває свою сторінку в соціальних мережах. Так, нині в мережі інстаграм за ним слідкують 149 тисяч підписників. Тим часом на сторінці є лише дві публікації, одна з яких датована ще у серпні, інша з’явилася у день пологів Юлії Верби.

Нагадаємо, до 14 жовтня на сторінці Фокусу проходить онлайн-голосування за топ 50 українських блогерів, в якому ви можете підтримати того, за ким стежите ви.