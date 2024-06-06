Блогерка Юлія Верба, наречений якої сидів у СІЗО, розповіла, чим він займається (відео)

Блогерка Юлія Верба, яка в очікуванні первістка, зізналася, чим займається її наречений. Також дівчина розповіла, коли дізналася про кримінальне минуле свого чоловіка.

21-річна блогерка Юлія Верба, за якою в мережі Інстаграм слідкують понад 1,5 мільйона підписників, розповіла, чим займається її наречений Костянтин, з яким вона заручилася в жовтні 2023 року. Подробицями особистого життя дівчина поділилася в інтервʼю Василя Тимошенка.

Зокрема, блогерка зізналася, що її обранець старший за неї на 8 років — їй 21, а нареченому Кості скоро виповниться 29.

В інтервʼю Юлія Верба вперше розсекретила, чим займається її обранець. Як виявилося, робота Костянтина повʼязана з автомобілями.

"Він займається машинами. Він прошиває і робить машини", — розповіла Верба.

Крім цього, блогерка підтвердила, що її наречений раніше був одружений. Також Юлія Верба зізналася, що чоловік дійсно сидів у СІЗО.

"Мені деколи пишуть, як я виставляю, як я з ним обіймаюсь: "А як тобі до зека тулитися?". Ми так сміємось, що просто капець. "Юлія Верба пішла до зека". Я коли бачу ці новини, мені дуже смішно. Це все нормально. Він, коли ми познайомилися, на другий день розказав мені цю історію, я не хочу, щоб вона стала публічною. Але я одразу все знала. Якби я не була в курсі і він зробив пропозицію і я про це дізналася, ясно це приховування, мені цього не нада. Він одразу розказав, чого так, як так. Я це прийняла. І мені все підходить", — пояснила блогерка.

Варто зазначити, що в травні Юлія Верба розповіла, що вагітна первістком і її термін вже 26 тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік Катерини Кухар повідомив, що іде зі сцени.

Крім цього, Фокус писав, лідер гурту "The ВЙО", який служить в ЗСУ, зізнався, що вивіз повнолітніх синів за кордон.