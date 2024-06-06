Чоловік Катерини Кухар повідомив, що іде зі сцени

Олександр Стоянов присвятив балету понад 25 років. Однак у віці 36 років танцівник ухвалив рішення завершити кар'єру.

Напередодні свого 37-річчя чоловік балерини Катерини Кухар, відомий український артист балету, прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов повідомив про завершення своєї кар’єри в балеті. Про це він повідомив вчора, 5 червня, у себе на сторінці в Інстаграм.

Танцівник заявив, що офіційно завершив зі сценою, однак, що саме стало причиною, він не уточнив. Зробив він це на передодні свого Дня народження, яке він святкуватиме 10 червня. Під фото артист все ж залишив надію своїм шанувальникам і дописав: "Хоча, може, як Тайсон? Через…".

Під фото дружина танцівника Катерина Кухар також залишила свій коментар, однак він став не багатослівним, лише три крапки. Можливо, Катерина мала на увазі, що життя іде.

Під фото в коментарях Олександр Стоянов заявив, що це не жарт і він дійсно іде зі сцени, прокоментувавши це словами: "Дорогу молодим", "Роки беруть своє", "Міняю балетний зал на інший", "Давно вже планував. Немає часу на тренування", "Підготую гарну заміну", "Кума, тепер тільки приватні танці".

Хто такий Олександр Стоянов

Артист народився в Сімферополі, в кримській родині. З дитинства хлопчик цікавився мистецтвом, вже у 10 років зайнявся балетом. Під час виступів на конкурсах Олександра помітив професійний балетний педагог, який запропонував його батькам віддати хлопчика в балетну школу.

Коли Олександру виповнилося 11 років він переїхав до Києва, де вступив до Київського державного балетного училища. Будучи студентом, Олександр вже виступав на сцені за кордоном — був в Італії і Японії.

Коли Олександру Стоянову виповнилося 19 років (у 2006) він доєднався до трупи Національного театру опери і балету, де швидко став солістом. Одразу після закінчення училища Стоянову запропонували роботу в Росії — в Санкт-Петербурзі та Берліні. Однак ще тоді Олександр Стоянов ухвалив рішення на користь України.

Вже у 2011-му році Олександр Стоянов активно гастролював по світу у складі Національної опери та інших українських театрів. У 2015-му році Олександр Стоянов зайняв посаду концертного директора, яку поєднував з творчістю. Вже у 29 років Стоянов отримав звання заслуженого артиста України.

Варто зазначити, що танцівник одружений з примою-балериною Національної опери України — Катериною Кухар. Пара має двох дітей — сина Тимура і дочку Анастасію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що балерина Катерина Кухар отримала серйозну травму ноги.

Крім цього, Фокус писав, що Юрій Ткач відповів на чутки про розлучення Катерини Кухар та Олександра Стоянова.