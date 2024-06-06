Муж Екатерины Кухар сообщил, что уходит со сцены

Александр Стоянов посвятил балету более 25 лет. Однако в возрасте 36 лет танцовщик принял решение завершить карьеру.

Накануне своего 37-летия муж балерины Екатерины Кухар, известный украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов сообщил о завершении своей карьеры в балете. Об этом он сообщил вчера, 5 июня, у себя на странице в Инстаграм.

Танцовщик заявил, что официально завершил со сценой, однако, что именно стало причиной, он не уточнил. Сделал он это накануне своего Дня рождения, которое он будет отмечать 10 июня. Под фото артист все же оставил надежду своим поклонникам и дописал: "Хотя, может, как Тайсон? Через…".

Под фото жена танцовщика Екатерина Кухар также оставила свой комментарий, однако он стал не многословным, только три точки. Возможно, Екатерина имела в виду, что жизнь уходит.

Под фото в комментариях Александр Стоянов заявил, что это не шутка и он действительно уходит со сцены, прокомментировав это словами: "Дорогу молодым", "Годы берут свое", "Меняю балетный зал на другой", "Давно уже планировал. Нет времени на тренировки", "Подготовлю хорошую замену", "Кума, теперь только частные танцы".

Кто такой Александр Стоянов

Артист родился в Симферополе, в крымской семье. С детства мальчик интересовался искусством, уже в 10 лет занялся балетом. Во время выступлений на конкурсах, Александра заметил профессиональный балетный педагог, который предложил его родителям отдать мальчика в балетную школу.

Когда Александру исполнилось 11 лет он переехал в Киев, где поступил в Киевское государственное балетное училище. Будучи студентом, Александр уже выступал на сцене за рубежом — был в Италии и Японии.

Когда Александру Стоянову исполнилось 19 лет (в 2006) он присоединился к труппе Национального театра оперы и балета, где быстро стал солистом. Сразу после окончания училища Стоянову предложили работу в России — в Санкт-Петербурге и Берлине. Однако еще тогда Александр Стоянов принял решение в пользу Украины.

Уже в 2011-м году Александр Стоянов активно гастролировал по миру в составе Национальной оперы и других украинских театров. В 2015-м году Александр Стоянов занял должность концертного директора, которую совмещал с творчеством. Уже в 29 лет Стоянов получил звание заслуженного артиста Украины.

Стоит отметить, что танцовщик женат на приме-балерине Национальной оперы Украины — Екатерине Кухар. Пара имеет двоих детей — сына Тимура и дочь Анастасию.

Напомним, ранее мы писали, что балерина Екатерина Кухар получила серьезную травму ноги.

Кроме этого, Фокус писал, что Юрий Ткач ответил на слухи о разводе Екатерины Кухар и Александра Стоянова.