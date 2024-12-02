Блогерка-мільйонниця Юлія Верба охрестила свою доньку — фото

Доньці блогерки лише два місяці. Дівчинку назвали Роза.

21-річна блогерка з Івано-Франківська Юлія Верба, за якою в мережі Інстаграм стежить мільйонна аудиторія, охрестила свою двомісячну Розу. Світлинами з Таїнства Хрещення дівчинки блогерка поділилася у себе на сторінці в інстаграмі.

"Мабуть, це найчуттєвіший день мого життя.. Хрещення моєї донечки Розочки. Останній пост на цій сторінці був ще в 2021 році🥹🙈 Сказав би мені хтось, що скоровсе так зміниться... І от в мене вже сімʼя, дитинка, життя в іншому місті. Розділіть із нами цей важливий момент, як ви і ділили зі мною все багато років", — написала блогерка оприлюднивши світлини з донечкою.

Зауважимо, що це перша дитина блогерки, яку вона народила від свого цивільного чоловіка Кості. Пара заручилася ще в 2023 році, однак поки офіційно не узаконила свої стосунки. Відомо, що дівчинка народилася 18 вересня, зі зростом 54 сантиметри і з вагою 3 660 кілограма о 13:20. Вже згодом Юлія Верба повідомила, що дівчинку назвали Роза.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Юлія Верба зізналася, коли планує відзначити весілля.

Крім цього, Фокус писав, що блогерка Верба, наречений якої сидів у СІЗО, розповіла, чим він займається.