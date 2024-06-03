Иванна Онуфрийчук назвала сына именем библейского происхождения

Иванна Онуфрийчук три года замужем за казахским бизнесменом. Семья уже несколько лет живет в Швейцарии и только недавно у супругов родился сын.

37-летняя украинская актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук рассекретила имя первенца, которого родила меньше недели назад. Какое имя семья выбрала для мальчика Иванна поделилась у себя в инстаграме.

В частности, стоит отметить, что телеведущая впервые стала мамой 29 мая. На свет родился мальчик, которого, как оказалось, назвали Адам. Известно, что имя, которое телеведущая выбрала для сына имеет библейское происхождение от имени святого праотца Адама, первочеловека.

"Наш маленький Адам, добро пожаловать в этот чудесный, удивительный мир! Мы с папой обещаем показать тебе его во всей его красе. Обещаем всегда быть рядом, защищать и поддерживать тебя на каждом шагу твоего жизненного путешествия. Наше сердце бьется для тебя, дорогой", — написала телеведущая.

Стоит отметить, что Иванна Онуфрийчук имела партнерские роды. Рядом с ней присутствовал ее муж, казахский бизнесмен Алмаз, с которым она в браке уже три года. Также известно, что первенца Иванна родила в Швейцарии, где уже несколько лет она проживает с семьей.

Известно, что после начала полномасштабной войны в Украине Иванна создала в Швейцарии благотворительный фонд IvAlive, цель которого помогать беженцам из Украины, обеспечивая их жильем, надлежащим образованием, возможностями изучения языка, а также предоставляя административные и юридические консультации.

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