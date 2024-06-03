Іванна Онуфрійчук назвала сина ім'ям біблійного походження

Іванна Онуфрійчук три роки заміжня за казахським бізнесменом. Родина вже кілька років живе у Швейцарії і тільки нещодавно в подружжя народився син.

37-річна українська акторка та телеведуча Іванна Онуфрійчук розсекретила ім’я первістка, якого народила менше ніж тиждень тому. Яке ім’я родина обрала для хлопчика Іванна поділилася у себе в інстаграмі.

Зокрема, варто зауважити, що телеведуча вперше стала мамою 29 травня. На світ народився хлопчик, якого, як виявилося, назвали Адам. Відомо, що ім’я, яке телеведуча обрала для сина має біблійне походження від імені святого праотця Адама, першолюдини.

"Наш маленький Адам, ласкаво просимо у цей чудовий, дивовижний світ! Ми з татком обіцяємо показати тобі його у всій його красі. Обіцяємо завжди бути поруч, захищати і підтримувати тебе на кожному кроці твоєї життєвої подорожі. Наше серце б’ється для тебе, любий", — написала телеведуча.

Варто зауважити, що Іванна Онуфрійчук мала партнерські пологи. Поряд з нею був присутній її чоловік, казахський бізнесмен Алмаз, з яким вона у шлюбі вже три роки. Також відомо, що первістка Іванна народила у Швейцарії, де вже кілька років вона проживає з родиною.

Відомо, що після початку повномасштабної війни в Україні Іванна створила у Швейцарії благодійний фонд IvAlive, мета якого допомагати біженцям з України, забезпечуючи їх житлом, належною освітою, можливостями вивчення мови, а також надаючи адміністративні та юридичні консультації.

Нагадаємо, раніше ми писали, відома українська модель, яка поборола рак, вдруге стане мамою.

Крім цього, Фокус писав, 37-річна Ірина Федишин незабаром стане мамою.