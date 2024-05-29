Телеведуча Іванна Онуфрійчук народила первістка — перші фото малюка

Іванна Онуфрійчук вже три роки заміжня за казахським бізнесменом. Зараз пара живе за кордоном.

37-річна українська акторка та телеведуча Іванна Онуфрійчук народила первістка. Радісною звісткою телеведуча поділилася у себе в інстаграмі.

Зокрема, відомо, що малюк з’явився на світ сьогодні, 29 травня. Пологи у телеведучої були партнерськими — поряд був чоловік. Як назвали хлопчика, поки не відомо. Під світлинами з немовлям на руках Іванна написала: "Наша радість, наше щастя, наш Всесвіт! Ми чекали на тебе все життя".

Варто зазначити, що Іванна заміжня з казахським бізнесменом Алмазом. Пара вже три роки в шлюбі. Це їх перша дитина. Пара живе у Швейцарії. За кордоном Іванна створила благодійний фонд IvAlive, який допомагає біженцям із бойових точок, надаючи їм допомогу з житлом та освітою, включаючи вивчення французької мови, а також надаючи їм адміністративну та юридичну допомогу.

В інтерв’ю JetSetter.ua новоспечена матуся порівняла свої пологи з магією, а первістка назвала головним героєм дива. Телеведуча зазначила, що свої пологи не може описати словами, але вона точно впевнена, що ця подія назавжди залишиться в її серці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іванна Онуфрійчук мріє про велику родину і хоче трьох дітей.

Крім цього, Фокус писав, Наталя Могилевська вперше розповіла, як її доньки опинилися на межі життя та смерті.