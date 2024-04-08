Наталя Могилевська вперше розповіла, як її доньки опинилися на межі життя та смерті (відео)

Наталя Могилевська, яка прийняла рішення тримати подалі своїх доньок від публічного життя розповіла, що їм довелося пережити до того, як вони потрапили до неї в родину.

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48-річна Наталя Могилевська, яка два роки тому взяла в опіку двох доньок вперше розповіла, що їм довелося пережити перш ніж вони потрапили до неї в сім’ю. Подробицями життя своїх названих доньок співачка поділилася в програмі "Пісня мого життя".

Як виявилося, старша дівчинка, яку Наталя Могилевська взяла до себе в родину у свої 10 років пережила чимало складних ситуацій. Через це дівчинка не відчуває себе дитиною, адже у свої роки вона стала мамою для молодшої сестрички, якій було всього 1,5 року.

Співачка не хоче вдаватися в подробиці життя доньок, щоб не травмувати їх у майбутньому. Вона лише розповіла, що старша дівчинка кілька разів змушена була рятувати молодшу сестричку. Також дівчаткам довелося пережити голод і щоб вижити старша дівчинка шукала їжу для молодшої.

За словами Могилевської, з самого початку вона поставила собі мету дати можливість старшій дівчинці знову відчути себе дитиною, адже через те, що вона взяла на себе відповідальність за молодшу сестру, вона вимушено подорослішала. Дівчинка тривалий час не могла повернутися до того стану дини.

" Я можу сьогодні сказати лише те, що я обговорила із соцслужбою, яка працює з ними, вони потребують не тільки моєї допомоги, а і певної служби. Річ у тому, що моя старша донька стала мамою молодшої. В певний момент життя вона взяла на себе всю цю відповідальність дорослої людини. Вона рятувала життя декілька разів молодшій. Коли вони голодували, вона знаходила їжу, годувала молодшу, а їй 1,5 рочка. Моя мета спробувати повернути 10-річній дитині її дитинство", — сказала Могилевська.

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Вона наголосила, що вони з чоловіком намагаються показати дівчинці, що вони як батьки захистять і її, і її сестричку. За словами Могилевської, за два роки дівчатка дуже змінилися і зараз вони зовсім не ті діти, що були до цього.

"Сьогодні дуже важко їй довести, що ми з татом її захистимо, що їй не треба хвилюватися за малу, що є кому витирати соплі, є кому хвилюватися за неї, а ти спробуй насолодитися дитинством. Інколи я качаю її на руках, і кажу, ти така сама мала як Сонька, тільки ніжки довгі виросли, і вона страшенно плаче, тому що для неї, що я можу бути дитиною, для неї наскільки незвичне, вона наскільки була напружена. Через 2 роки сьогодні я можу сказати, що це розслаблені, люблячі діти, яким я кажу, так, я хочу, щоб ви були щасливими, якщо ви навіть не захочете чогось робити, не будете найкращими, знайте, я вас буду любити завжди. Просто за те, що ви є",- сказала співачка.

Крім цього, Могилевська відзначила, що вона дуже любить своїх доньок і насправді вони роблять її щасливішою, ніж вона їх.

Нагадаємо, у січні 2024 року Наталя Могилевська зізналася, що стала мамою двох донечок. Вже згодом вона зізналася, що дівчаток звати Мішель та Софія, одній 12 років, а іншій 3,5. Вже згодом співачку звинуватили у піарі на усиновленні дітей, на що вона відповіла.