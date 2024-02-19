Наталя Могилевська відповіла, чи одружилася вона з новим бойфрендом

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48-річна співачка Наталя Могилевська розповіла подробиці свого особистого життя та заінтригувала заявою про одруження з новим бойфрендом. Фактами зі своїх нових стосунків співачка поділилася в програмі "Люкс ФМ".

Зокрема, Наталя Могилевська зізналася, що вважає недоречним весілля та гучні гуляння в умовах війни. Саме тому зі своїм новим обранцем співачка зосередилася виключно на атмосфері в стосунках, спільній допомозі армії та військовим.

Також Могилевська наголосила, що наразі вони з чоловіком направляють свої гроші не на те, щоб відсвяткувати весілля. Поки свої фінансові ресурси вони вирішили спрямувати на допомогу.

1:50 - про весілля з новим чоловіком

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На запитання журналістки, чи немає бажання співачка зі своїм чоловіком спокійно зареєструвати стосунки. На що Могилевська відповіла з інтригою, натякнувши, що можливо вже офіційно зареєструвала стосунки з новим чоловіком.

Варто відзначити, що раніше Могилевська зізналася, що з новим обранцем познайомилася в період початку повномасштабної війни в Україні, однак як з’ясувалося згодом весь цей час, пара жила поряд один з одним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталя Могилевська з'явилася на людях з дитиною, яка називає її мамою. Вже згодом Наталя Могилевська показала свого чоловіка та розкрила імена доньок.