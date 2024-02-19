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Стиль жизни

Наталья Могилевская ответила, вышла ли она замуж за нового бойфренда

Наталья Могилевская ответила, вышла ли она замуж за нового бойфренда
Наталья Могилевская ответила, вышла ли она замуж за нового бойфренда
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48-летняя певица Наталья Могилевская рассказала подробности своей личной жизни и заинтриговала заявлением о женитьбе с новым бойфрендом. Фактами из своих новых отношений певица поделилась в программе "Люкс ФМ".

В частности, Наталья Могилевская призналась, что считает неуместным свадьбу и громкие гуляния в условиях войны. Именно поэтому со своим новым избранником певица сосредоточилась исключительно на атмосфере в отношениях, совместной помощи армии и военным.

Также Могилевская отметила, что сейчас они с мужем направляют свои деньги не на то, чтобы отпраздновать свадьбу. Пока свои финансовые ресурсы они решили направить на помощь.

1:50 — о свадьбе с новым мужем

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На вопрос журналистки, нет ли желания певица со своим мужем спокойно зарегистрировать отношения. На что Могилевская ответила с интригой, намекнув, что возможно уже официально зарегистрировала отношения с новым мужем.

Стоит отметить, что ранее Могилевская призналась, что с новым избранником познакомилась в период начала полномасштабной войны в Украине, однако как выяснилось впоследствии все это время, пара жила рядом друг с другом.

Напомним, ранее мы писали, что Наталья Могилевская появилась на людях с ребенком, который называет ее мамой. Уже впоследствии Наталья Могилевская показала своего мужа и раскрыла имена дочерей.