Наталья Могилевская впервые рассказала, как ее дочери оказались на грани жизни и смерти (видео)

Наталья Могилевская, которая приняла решение держать подальше своих дочерей от публичной жизни рассказала, что им пришлось пережить до того, как они попали к ней в семью.

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48-летняя Наталья Могилевская, которая два года назад взяла на попечение двух дочерей впервые рассказала, что им пришлось пережить прежде чем они попали к ней в семью. Подробностями жизни своих приемных дочерей певица поделилась в программе "Песня моей жизни".

Как оказалось, старшая девочка, которую Наталья Могилевская взяла к себе в семью в свои 10 лет пережила немало сложных ситуаций. Из-за этого девочка не чувствует себя ребенком, ведь в свои годы она стала мамой для младшей сестренки, которой было всего 1,5 года.

Певица не хочет вдаваться в подробности жизни дочерей, чтобы не травмировать их в будущем. Она лишь рассказала, что старшая девочка несколько раз вынуждена была спасать младшую сестренку. Также девочкам пришлось пережить голод и чтобы выжить старшая девочка искала еду для младшей.

По словам Могилевской, с самого начала она поставила себе цель дать возможность старшей девочке снова почувствовать себя ребенком, ведь из-за того, что она взяла на себя ответственность за младшую сестру, она вынужденно повзрослела. Девочка долгое время не могла вернуться к тому состоянию дины.

"Я могу сегодня сказать лишь то, что я обсудила с соцслужбой, которая работает с ними, они нуждаются не только в моей помощи, а и в определенной службе. Дело в том, что моя старшая дочь стала мамой младшей. В определенный момент жизни она взяла на себя всю эту ответственность взрослого человека. Она спасала жизнь несколько раз младшей. Когда они голодали, она находила еду, кормила младшую, а ей 1,5 годика. Моя цель попытаться вернуть 10-летнему ребенку его детство", — сказала Могилевская.

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Она подчеркнула, что они с мужем пытаются показать девочке, что они как родители защитят и ее, и ее сестренку. По словам Могилевской, за два года девочки очень изменились и сейчас они совсем не те дети, что были до этого.

"Сегодня очень трудно ей доказать, что мы с папой ее защитим, что ей не надо волноваться за малышку, что есть кому вытирать сопли, есть кому волноваться за нее, а ты попробуй насладиться детством. Иногда я качаю ее на руках, и говорю, ты такая же маленькая как Сонька, только ножки длинные выросли, и она очень плачет, потому что для нее, что я могу быть ребенком, для нее насколько непривычно, она насколько была напряжена. Спустя 2 года сегодня я могу сказать, что это расслабленные, любящие дети, которым я говорю, да, я хочу, чтобы вы были счастливы, если вы даже не захотите чего-то делать, не будете лучшими, знайте, я вас буду любить всегда. Просто за то, что вы есть",- сказала певица.

Кроме этого, Могилевская отметила, что она очень любит своих дочерей и на самом деле они делают ее счастливее, чем она их.

Напомним, в январе 2024 года Наталья Могилевская призналась, что стала мамой двух дочерей. Уже потом она призналась, что девочек зовут Мишель и София, одной 12 лет, а другой 3,5. Уже потом певицу обвинили в пиаре на усыновлении детей, на что она ответила.