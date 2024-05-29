Телеведущая Иванна Онуфрийчук родила первенца — первые фото малыша

Иванна Онуфрийчук уже три года замужем за казахским бизнесменом. Сейчас пара живет за границей.

37-летняя украинская актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук родила первенца. Радостной вестью телеведущая поделилась у себя в инстаграме.

В частности, известно, что малыш появился на свет сегодня, 29 мая. Роды у телеведущей были партнерскими — рядом был муж. Как назвали мальчика, пока не известно. Под фотографиями с младенцем на руках Иванна написала: "Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь".

Стоит отметить, что Иванна замужем за казахским бизнесменом Алмазом. Пара уже три года в браке. Это их первый ребенок. Пара живет в Швейцарии. За рубежом Иванна создала благотворительный фонд IvAlive, который помогает беженцам из боевых точек, предоставляя им помощь с жильем и образованием, включая изучение французского языка, а также оказывая им административную и юридическую помощь.

В интервью JetSetter.ua новоиспеченная мамочка сравнила свои роды с магией, а первенца назвала главным героем чуда. Телеведущая отметила, что свои роды не может описать словами, но она точно уверена, что это событие навсегда останется в ее сердце.

Напомним, ранее мы писали, что Иванна Онуфрийчук мечтает о большой семье и хочет троих детей.

Кроме этого, Фокус писал, Наталья Могилевская впервые рассказала, как ее дочери оказались на грани жизни и смерти.