Телеведущая Иванна Онуфрийчук сообщила, что вскоре она впервые станет мамой.

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37-летняя украинская актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук вскоре станет мамой первенца. Радостной вестью о беременности она поделилась у себя на странице в инстаграм.

"Наша самая большая мечта, которая осуществляется и наполняет светом новую страницу нашей истории", написала Иванна.

В интервью сайту Viva! Иванна Онуфрийчук призналась, что давно планировала беременность с мужем, поэтому для него не было каким-то открытием то, что она беременна. Они планировали рождение ребенка, поэтому посетили специалистов, которые посоветовали им пропить курс витаминов и отказаться от вредных привычек.

Иванна Онуфрийчук призналась, что родные быстро узнали, что она в положении, особенно мама, которая увидела изменения в дочери. Остальные родные уже увидели непосредственные изменения во внешности Иванны.

Телеведущая призналась, что беременность и рождение ребенка всегда было ее большой мечтой, которая вскоре осуществится. Она также призналась, что мечтает о большой семье и хочет троих детей.

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"Для меня идеально — трое. Я выросла в большой семье и привыкла к этому шуму, куче людей, когда все собираются вместе. А муж отметил, что двоих, пожалуй, было бы достаточно. И тогда я сказала: "Если ты хочешь только двоих, то третьего ребенка мы можем усыновить или взять, принять за дочь". Я давно думала о том, что кроме своих детей, хотела бы взять ребенка, у которого нет родителей. Учитывая мой опыт в благотворительности, я видела много таких детей и знаю, как сильно они нуждаются в любви и опеке. Возможно, так и будет. Конечно, все зависит от здоровья и наших возможностей, но я буду невероятно счастлива, если в будущем нам это удастся", — призналась телеведущая.

Стоит отметить, что Иванна Онуфрийчук уже три года замужем за казахским бизнесменом Алмазом. Сейчас семья живет в Швейцарии, где они создали благотворительный фонд IvAlive, который помогает беженцам из боевых точек, предоставляя им помощь с жильем и образованием, включая изучение французского языка, а также оказывая им административную и юридическую помощь.

Напомним, ранее мы писали, звезда сериала "Когда мы дома" призналась, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Кроме этого, Фокус писал, жена Жени Кота впервые рассказала о пути к беременности в 4 года.