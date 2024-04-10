Телеведуча Іванна Онуфрійчук повідомила, що незабаром вона вперше стане мамою.

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37-річна українська акторка та телеведуча Іванна Онуфрійчук незабаром стане мамою первістка. Радісною звісткою про вагітність вона поділилася у себе на сторінці в інстаграм.

"Наша найбільша мрія, що здійснюється і наповнює світлом нову сторінку нашої історії", написала Іванна.

В інтерв’ю сайту Viva! Іванна Онуфрійчук зізналася, що давно планувала вагітність з чоловіком, тому для нього не було якимось відкриттям те, що вона вагітна. Вони планували народження дитини, тому відвідали фахівців, які порадили їм пропити курс вітамінів та відмовитися від шкідливих звичок.

Іванна Онуфрійчук зізналася, що рідні швидко дізналися, що вона при надії, особливо мама, яка побачила зміни в доньці. Решта рідних вже побачили безпосередні зміни в зовнішності Іванни.

Телеведуча зізналася, що вагітність та народження дитини завжди було її великою мрією, яка незабаром здійсниться. Вона також зізналася, що мріє про велику родину і хоче трьох дітей.

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"Для мене ідеально — троє. Я виросла у великій сім'ї й звикла до цього гамору, купи людей, коли всі збираються разом. А чоловік зазначив, що двох, мабуть, було б достатньо. І тоді я сказала: "Якщо ти хочеш тільки двох, то третю дитинку ми можемо усиновити чи взяти, прийняти за дочку". Я давно думала про те, що окрім своїх дітей, хотіла б взяти дитину, в якої немає батьків. Зважаючи на мій досвід у благодійності, я бачила багато таких діток і знаю, як сильно вони потребують любові та опіки. Можливо, так і буде. Звісно, все залежить від здоров'я та наших можливостей, але я буду неймовірно щасливою, якщо у майбутньому нам це вдасться", — зізналася телеведуча.

Варто відзначити, що Іванна Онуфрійчук вже три роки заміжня з казахським бізнесменом Алмазом. Зараз родина живе у Швейцарії, де вони створили благодійний фонд IvAlive, який допомагає біженцям із бойових точок, надаючи їм допомогу з житлом та освітою, включаючи вивчення французької мови, а також надаючи їм адміністративну та юридичну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, зірка серіалу "Коли ми вдома" зізналася, що має серйозні проблеми зі здоров'ям. Крім цього, Фокус писав, дружина Жені Кота вперше розповіла про шлях до вагітності у 4 роки.