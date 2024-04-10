Дружина Жені Кота вперше розповіла про шлях до вагітності у 4 роки (відео)

Євген та Наталія Кот вже більше 5 років у стосунках. Більшу частину спільного життя пара намагалася зачати дитину, однак тривалий час їм це не вдавалосяю.

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33-річна ведуча проєкту "Танці. World of Dance" і дружина судді шоу Жені Кота, Наталія Татарінцева, вперше розповіла, як чотири роки намагалася безрезультатно завагітніти, однак їй цього не вдавалося. Подробицями танцівниця поділилася в шоу Чат Дівчат на Люкс ФМ.

Відзначимо, Наталія Татарінцева та Євген Кот познайомилися на зйомках шоу "Україна має талант", тоді Наталя була однією з учасниць проєкту, а Євген — режисером-постановником. Між парою виникли почуття, а вже у 2019 році вони одружилися. Пара 5 років вже у шлюбі, однак весь цей час родині не вдавалося завагітніти. У грудні 2023 року пара повідомила радісну звістку, що вони в очікуванні первістка. Як виявилося, перш ніж завагітніти парі довелося пройти неабиякий шлях.

Як зізналася Наталія, коли почалася повномасштабна війна в Україні (24 лютого 2022 року) її чоловік одразу ж запропонував їй виїхати, однак вона відмовилася. Після того, вона заявила, що хоче народити дитину.

"Хочу дітей, мені пофіг, що відбувається у світі, мені треба дитина від тебе. Ми це зробимо, це наше життя і я хочу, щоб воно відбувалося таким чином. Я була готова у будь-який момент, тут і зараз. Пройшло пів року після початку повномасштабного вторгнення, ми почали ще більш детально працювати, щоб завагітніти. Ми поговорили, прийняли рішення, давай діяти. Ми вже пішли до репродуктолога, тому що не вдавалося довгий час це зробити. Ми там 4 роки, ми саме прям працювали, не просто, що ми займаємося коханням і ось воно тут все прям класно, ні тут треба постаратися. І 4 роки прям з лікарями, і пили, і допивали, і втручалися, і уколи в пузо, ну короче…", — зізналася Татарінцева.

За словами танцівниці весь цей час вона не втрачала віру, адже найбільшою її підтримкою став чоловік, який її підтримав. Кожного разу, коли Наталія бачила негативний тест на вагітність, вона дуже плакала, однак всі ці рази Євген говорив, що у них є безліч способів мати дитину. Саме підтримка чоловіка не давала Наталії зневіритися.

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"Продовжувати вірити, в кохання, вірити в стосунки, просто бути разом. Це прийняте рішення бути разом, вдається чи ні. І коли я черговий раз ридаю від того, що не вдалося, і приходжу до Жені, а він каже, у нас скільки варіантів мати дитину сьогодні, візьмемо дитинку з дитячого будинку, не біда, не зможеш сама, вирішимо це питання. І коли він каже такі слова, то в цьому сенс життя разом, створювати кохання і рухатися вперед", — зізналася танцівниця.

Наталія Татарінцева також розповіла, що в один момент перестала вимагати від свого тіла завагітніти тут і зараз, вони з чоловіком почали займатися своїм проєктом, вона переключилася на інші справи, але водночас вони продовжували працювати над зачаттям дитини. І саме у той момент, коли Наталія не зациклювалася на вагітності, вона дізналась, що нарешті завагітніла.

"Я собою пишаюся. Відверто кажучи, те, що відбувається зі мною, я не вірю, що я можу, бо моя історія така, ми довго намагалися, я довго не вірила, ми вже забили на це все і почали створювати свої проєкти, якось жити, рухатися, і думаємо, трапитись, трапиться, все класно, рухаємось вперед. І коли мені чоловік Женя каже зроби тест, типу перевір, а я просто від зневіри, я їх терпіти не могла ті тести і робити перевіряти не хотілося. Він постійно був негативний, одна полоска і я ненавиділа ці тести. І тут я роблю цей тест, я його перевертаю, я так завжди робила, щоб не звертати увагу. І тут я реально не звертала увагу, пішла готувати, бо чекаю Женю додому. Я повертаюсь просто у ванну кімнату і думаю, я ж тест зробила, і підходжу до нього, яз завжди, з цими думками, думаю повна фігня, я перегортаю…. І не розумію, що я відчуваю у цей момент… Розгубленість, от що я відчуваю, ти не знаєш за що братися, то за телефон, бо чоловіка немає вдома. Так би я кричала на всю хату, і кричала б, що я вагітна, я б не змогла мовчати", — зізналася Наталія.

10:13 4 роки Татарінцева намагалася завагітніти

Нагадаємо, раніше ми писали, вагітна Джамала зачарувала новою фотосесією. Крім цього, Фокус писав, вагітна Софія Річі знялася в рекламній фотосесії засобів для догляду за шкірою.