Жена Жени Кота впервые рассказала о пути к беременности в 4 года (видео)

Евгений и Наталья Кот уже более 5 лет в отношениях. Большую часть совместной жизни пара пыталась зачать ребенка, однако длительное время им это не удавалось.

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33-летняя ведущая проекта "Танцы. World of Dance" и жена судьи шоу Жени Кота, Наталья Татаринцева, впервые рассказала, как четыре года пыталась безрезультатно забеременеть, однако ей этого не удавалось. Подробностями танцовщица поделилась в шоу Чат Девчат на Люкс ФМ.

Отметим, Наталья Татаринцева и Евгений Кот познакомились на съемках шоу "Україна має талант", тогда Наталья была одной из участниц проекта, а Евгений — режиссером-постановщиком. Между парой возникли чувства, а уже в 2019 году они поженились. Пара 5 лет уже в браке, однако все это время семье не удавалось забеременеть. В декабре 2023 года пара сообщила радостную весть, что они в ожидании первенца. Как оказалось, прежде чем забеременеть паре пришлось пройти немалый путь.

Как призналась Наталья, когда началась полномасштабная война в Украине (24 февраля 2022 года) ее муж сразу же предложил ей уехать, однако она отказалась. После того, она заявила, что хочет родить ребенка.

"Хочу детей, мне пофиг, что происходит в мире, мне нужен ребенок от тебя. Мы это сделаем, это наша жизнь и я хочу, чтобы она происходила таким образом. Я была готова в любой момент, здесь и сейчас. Прошло полгода после начала полномасштабного вторжения, мы начали еще более детально работать, чтобы забеременеть. Мы поговорили, приняли решение, давай действовать. Мы уже пошли к репродуктологу, потому что не удавалось долгое время это сделать. Мы там 4 года, мы именно прям работали, не просто, что мы занимаемся любовью и вот оно тут все прям классно, нет тут надо постараться. И 4 года прям с врачами, и пили, и допивали, и вмешивались, и уколы в пузо, ну короче...", — призналась Татаринцева.

По словам танцовщицы все это время она не теряла веру, ведь самой большой ее поддержкой стал муж, который ее поддержал. Каждый раз, когда Наталья видела отрицательный тест на беременность, она очень плакала, однако все эти разы Евгений говорил, что у них есть множество способов иметь ребенка. Именно поддержка мужа не давала Наталье отчаяться.

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"Продолжать верить, в любовь, верить в отношения, просто быть вместе. Это принятое решение быть вместе, удается или нет. И когда я очередной раз рыдаю от того, что не удалось, и прихожу к Жене, а он говорит, у нас сколько вариантов иметь ребенка сегодня, возьмем ребеночка из детского дома, не беда, не сможешь сама, решим этот вопрос. И когда он говорит такие слова, то в этом смысл жизни вместе, создавать любовь и двигаться вперед", — призналась танцовщица.

Наталья Татаринцева также рассказала, что в один момент перестала требовать от своего тела забеременеть здесь и сейчас, они с мужем начали заниматься своим проектом, она переключилась на другие дела, но в то же время они продолжали работать над зачатием ребенка. И именно в тот момент, когда Наталья не зацикливалась на беременности, она узнала, что наконец-то забеременела.

"Я собой горжусь. Откровенно говоря, то, что происходит со мной, я не верю, что я могу, потому что моя история такова, мы долго пытались, я долго не верила, мы уже забили на это все и начали создавать свои проекты, как-то жить, двигаться, и думаем, случиться, случится, все классно, двигаемся вперед. И когда мне муж Женя говорит сделай тест, типа проверь, а я просто от уныния, я их терпеть не могла те тесты и делать проверять не хотелось. Он постоянно был отрицательный, одна полоска и я ненавидела эти тесты. И тут я делаю этот тест, я его переворачиваю, я так всегда делала, чтобы не обращать внимание. И здесь я реально не обращала внимание, пошла готовить, потому что жду Женю домой. Я возвращаюсь просто в ванную комнату и думаю, я же тест сделала, и подхожу к нему, яз всегда, с этими мыслями, думаю полная фигня, я перелистываю.... И не понимаю, что я чувствую в этот момент... Растерянность, вот что я чувствую, ты не знаешь за что браться, то ли за телефон, потому что мужа нет дома. Так бы я кричала на весь дом, и кричала бы, что я беременна, я бы не смогла молчать", — призналась Наталья.

10:13 4 года Татаринцева пыталась забеременеть

Напомним, ранее мы писали, беременная Джамала очаровала новой фотосессией. Кроме этого, Фокус писал, беременная София Ричи снялась в рекламной фотосессии средств для ухода за кожей.