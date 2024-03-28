Беременная София Ричи снялась в рекламной фотосессии средств по уходу за кожей (видео, фото)

Знаменитость ждет девочку от своего мужа Эллиота Грейнджа. Ранее Ричи участвовала в рекламных кампаниях ряда крупных брендов, включая Tommy Hilfiger, Michael Kors и Adidas.

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Американская модель София Ричи произвела фурор в новой великолепной фотосессии для линии по уходу за кожей и телом Sol De Janeiro, сообщает Daily Mail.

25-летняя дочь известного певца Лайонела Ричи погрузилась в эпоху 1960-х годов в своих шикарных ретро-нарядах. Одним из ее привлекательных образов было соблазнительное белое мини-платье, состоящее из отдельных лоскутов ткани, скрепленных между собой. В сочетании с парой блестящих серебряных туфель и набором солнцезащитных очков с желтой оправой короткое ретро-платье позволило Софии продемонстрировать перед камерой свои стройные ноги. Его дизайн также подчеркнул гибкое телосложение Софии.

В коллекцию ретро-нарядов Софии входило еще одно мини-платье, на этот раз состоящее из зеркальных золотистых кругов, цвет которых дополнял ее медовые светлые локоны. Также в клипе можно увидеть, как София весело движется перед камерой, размахивая бутылками с продукцией бренда, игриво разбрызгивая их содержимое.

Генеральный директор Sol De Janeiro Хила Янг отметила, что София "очень глобальна, и у нее есть внешний вид, который может понравиться множеству женщин разного происхождения".

Ее потрясающая новая фотосессия состоялась всего через пару месяцев после того, как она радостно объявила, что ждет девочку от своего мужа Эллиота Грейнджа. наменитость сообщила, что ребенок, скорее всего, родится Близнецом. "Мы оба действительно думали, что это мальчик, поэтому это был настоящий шок, когда узнали, что у нас будет девочка. Моя мечта в жизни — иметь дочь, и Эллиот этому тоже очень рад", — объяснила она.

София Ричи с мужем Эллиотом Грейнджем Фото: Instagram @sofiarichiegrainge

София связала себя узами брака на юге Франции в апреле прошлого года с Эллиотом, сыном председателя Universal Music Group Люсиана Грейнджа. Их блестящая свадебная церемония прошла в легендарном отеле Cap-Eden-Roc, который на протяжении десятилетий пользовался репутацией высококлассного гламурного заведения.

Напомним, в прошлом году София Ричи стала новым лицом ювелирной коллекции David Yurman. На рекламных кадрах София позировала в белом платье-миди без бретелек.