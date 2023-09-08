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Стиль жизни

25-летняя София Ричи стала новым лицом ювелирной коллекции David Yurman (фото, видео)

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Фото: Instagram @sofiarichiegrainge | София Ричи — новое лицо ювелирной кампании David Yurman

Младшая дочь певца Лайонела Ричи ранее участвовала в рекламных кампаниях ряда крупных брендов, включая Tommy Hilfiger, Michael Kors и Adidas.

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25-летняя американская модель София Ричи стала новым лицом ювелирной коллекции David Yurman в осенней кампании 2023 года. Об этом сообщил бренд в своем Instagram-аккаунте.

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Дочь выдающегося американского певца Лайонела Ричи носила белый топ и соответствующие брюки, в сочетании с браслетами, кольцами и ожерельями из желтого и белого золота. Также на рекламных кадрах София позировала в белом платье-миди без бретелек.

"Я так рада, что вы, ребята, увидели эту кампанию, — сказала София. — Я очень рада присоединиться к семье Yurman".

"Новая эра Sculpted Cable. Знаковые стили на иконе стиля. Представляем нашего нового представителя мирового бренда @SofiaRichieGrainge в модели Sculpted Cable — обновленную модель с тонким силуэтом и деталями из бриллиантового паве", — написал бренд на своей странице.

Ранее Фокус писал, что София Ричи разрабатывает линию одежды, основанную на стиле ее свадебного торжества.