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Стиль жизни

София Ричи запускает свою линию одежды, вдохновленную ее свадьбой

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Фото: Instagram @sofiarichiegrainge | София Ричи

Роскошная свадьба Софии Ричи и образ "тихой роскоши" определенно захватили Интернет в этом году.

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В новом интервью Who What Wear 24-летняя американская модель София Ричи рассказала, что разрабатывает линию одежды, основанную на стиле ее свадебного торжества.

"Эстетика очень нравится мне", — сказала журналу младшая дочь знаменитого певца Лайонела Ричи. — Я убедилась, примерив каждый образец, что он воплощает эстетику, которую я ношу. Это 100% я".

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Девушка также сказала, что считает Жаклин Кеннеди Онассис своей музой моды. Кроме того, София черпала вдохновение у своей старшей сестры, 41-летней Николь Ричи.

"Я много лет наблюдала, как Николь занимается дизайном для House of Harlow, и это определенно вдохновляло меня, — сказала она о линии одежды своей сестры. — Я делала заметки и многому научилась. Нам не нужно быть людьми, которые просто называют вещи своими именами. Мы можем быть страстными и вовлеченными".

Как отметила Ричи, она "разрабатывала" линию вместе с "блестящей" женщиной Касс, добавив, что "это была та же атмосфера", что и тогда, когда она начала планировать свои свадебные образы.

"Я пригласила Касс ко мне домой, и мы сидели на моем заднем дворе в спортивных штанах, — сказала она в интервью. — Мы начали с вещей в жизни, которые вдохновляют нас. Для меня это было искусство и музыка. Мы построили всю эту историю, основываясь на вещах, которые нас вдохновляют".

Что касается атмосферы "тихой роскоши", София сказала, что на самом деле это не то, к чему она стремится, когда дело доходит до ее нарядов.

"Тихая роскошь, этот термин звучит очень красиво, так что я не шучу, — сказала модель. — Но [мой стилист] Лиат Барух и я начали правильно работать вместе около трех с половиной лет назад, и когда мы встретились, наше слово было "вечным".

Напомним, свадьба Софии Ричи и Эллиота Грейнджа состоялась в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Французской Ривьере в субботу, 22 апреля. А на следующий день в Сети появились первые кадры с невестой в роскошных нарядах от Chanel, которых во время торжества девушка сменила целых три.

Также Фокус писал, что в числе платьев было мини, вдохновленное подиумным образом, смоделированным Клаудией Шиффер в 1993 году. 52-летняя легенда подиума отреагировала на свою роль в роскошной свадьбе Ричи, поделившись фотографией себя в оригинальном платье вместе с одним снимком из версии невесты.