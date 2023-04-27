Клаудия Шиффер отреагировала на свадебное платье Софии Ричи, вдохновленное ее образом

Свадебное платье Софии Ричи для вечеринки заслужило одобрение супермодели.

Related video

В прошлые выходные 24-летняя модель София Ричи вышла замуж за Эллиота Грейнжа на юге Франции, надев три наряда от Chanel Haute Couture, в том числе готовое к вечеринке мини, вдохновленное подиумным образом, смоделированным Клаудией Шиффер в 1993 году. Об этом пишет PageSix.

52-летняя легенда подиума отреагировала на свою роль в роскошной свадьбе Ричи, поделившись фотографией себя в оригинальном платье вместе с одним снимком из версии невесты.

"Поздравляю прекрасную @sofiarichiegrainge!" — подписала Шиффер свой пост в Instagram.

Ричи ответила в комментариях, написав: "Ах, спасибо!!!"

Платье было украшено корсетным лифом и одной из культовых камелий Chanel спереди и по центру, как и у Шиффер.

"Для меня это как мечта моей маленькой девочки, — сказала Ричи Vogue во время примерки. — И тот факт, что оно вдохновлено подиумным платьем Клаудии Шиффер, является культовым и крутым".

Один из поклонников прокомментировал публикацию Шиффер в социальных сетях: "Платье прекрасно на вас обоих".

"Я знал, что видел это где-то раньше!! Потрясающе", — добавил другой.

Несколько фанатов поспорили насчет того, какая звезда носила образ лучше всего, и один из них написал: "Никто не мог носить это лучше, чем Клаудия, не то платье, не та походка, оно принадлежит ей".

Несколько человек назвали платье "культовым" и "легендарным", а один написал: "Хотелось бы посмотреть, наденет ли кто-нибудь этот образ на Met Gala-2023. Определенно один из самых знаковых моментов Chanel".

Их желание может сбыться, поскольку покойный креативный директор Chanel Карл Лагерфельд будет удостоен чести на будущем балу.

Напомним, София Ричи, дочь известного певца Лайонела Ричи, вышла замуж 22 апреля. Ее избранник – 30-летний британский музыкальный продюсер Эллиот Грейндж. Пара устроила свадьбу в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Французской Ривьере.

Также Фокус писал, что Клаудия Шиффер до сих пор влезает в свои 30-летние джинсы Chanel.