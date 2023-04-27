Клаудія Шиффер відреагувала на весільну сукню Софії Річі, натхненну її образом

Весільне плаття Софії Річі для вечірки заслужило схвалення супермоделі.

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Минулими вихідними 24-річна модель Софія Річі вийшла заміж за Елліота Грейнжа на півдні Франції, одягнувши три вбрання від Chanel Haute Couture, у тому числі готове до вечірки міні, натхнене подіумним образом, змодельованим Клаудією Шиффер у 1993 році. Про це пише PageSix.

52-річна легенда подіуму відреагувала на свою роль у розкішному весіллі Річі, поділившись фотографією себе в оригінальній сукні разом із одним знімком із версії нареченої.

"Вітаю прекрасну @sofiarichiegrainge!" — підписала Шиффер свою публікацію в Instagram.

Річі відповіла в коментарях, написавши: "Ах, дякую!!!"

Сукня була прикрашена корсетним ліфом та однією з культових камелій Chanel спереду та по центру, як і у Шиффер.

"Для мене це як мрія моєї маленької дівчинки, — сказала Річі Vogue під час примірки. — І той факт, що вона натхнена подіумною сукнею Клаудії Шиффер, є культовою і крутою".

Один із шанувальників прокоментував публікацію Шиффер у соціальних мережах: "Плаття чудово на вас обох".

"Я знав, що бачив це десь раніше!! Приголомшливо", — додав інший.

Декілька фанатів посперечалися щодо того, яка зірка носила образ найкраще, і один з них написав: "Ніхто не міг носити це краще, ніж Клаудія, чи то сукня, чи не та хода, воно належить їй".

Кілька людей назвали сукню "культовою" і "легендарною", а одна написала: "Хотілося б подивитися, чи одягне хтось цей образ на Met Gala-2023. Один із найзнакових моментів Chanel".

Їхнє бажання може здійснитися, оскільки покійний креативний директор Chanel Карл Лагерфельд буде удостоєний честі на майбутньому балі.

Нагадаємо, Софія Річі, дочка відомого співака Лайонела Річі, вийшла заміж 22 квітня. Її обранець – 30-річний британський музичний продюсер Елліот Грейндж. Пара влаштувала весілля у розкішному готелі Hotel du Cap-Eden-Roc на Французькій Рів'єрі.

Також Фокус писав, що Клаудія Шиффер досі влазить у свої 30-річні джинси Chanel.