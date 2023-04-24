Софія Річі повторила образ Клаудії Шиффер 1993 року на власному весіллі

Дочка відомого співака змінила на урочистості три сукні, і одна з них була у стилі ретро.

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24-річна американська модель Софія Річі, дочка відомого співака Лайонела Річі, одружилася 22 квітня. Її обранець – 30-річний британський музичний продюсер Елліот Грейндж. Пара влаштувала весілля у розкішному готелі Hotel du Cap-Eden-Roc на Французькій Рів'єрі. І Софія змінила три розкішні вбрання від Chanel. Одна із суконь була особливою – у ретро-стилі. Про це пише The Daily Mail.

Софію відвів до вівтаря її знаменитий батько, легендарний співак 73-річний Лайонел Річі. На весіллі також були Періс Гілтон, Камерон Діас, старша сестра Софії Ніколь Річі та багато інших. Ніколь Річі з 2010 року одружена з Джоелом Медденом, вокалістом гурту Good Charlotte. А брат-близнюк Джоела — Бенджі Медден одружений з Кемерон Діас.

Софія Річі та Ніколь Річі Фото: Instagram nicolerichie

Готель, вибраний для весілля, дуже популярний серед селебріті. Він розташований на мисі Антіб і може похвалитися елегантними номерами з видом на внутрішній двір та вишуканим декором у французькому заміському стилі. Побудований у 1869 році як приватний особняк, він відкрився як готель у 1889 році.

Софія та Еліот побралися у квітні минулого року. Еліот — син Люціана Грейнджа, голови та головного виконавчого директора Universal Music Group. Він працює генеральним директором інді-лейблу 10K Projects.

Розкішне весілля вимагало не менш чудового вбрання. І їх у Софії було три, і всі вони були від Chanel. До вівтаря вона йшла у мереживній сукні з відкритою спиною. Його прикрашала вишивка із серцями, що символізують любов пари, їхні ініціали "S&E" та зашиту блакитну деталь у подолі, згідно з весільною традицією.

Софія Річі

Софія працювала з креативним директором Chanel Вірджинією Віар, щоб втілити в життя своє бачення весільної сукні, і хоча вона зізналася, що раніше їй хотілося "сукню принцеси", але коли вона стала старшою, то зрозуміла, що хоче щось "трохи простішого".

Друга сукня була закритою, з бісерною бахромою. А для танців Софія переодяглася у чарівну мінісукню з подвійною спідницею та квіткою камелії на грудях.

Сукня у стилі 1970-х – точна копія сукні з показу у 1993 році. Тоді його на подіумі демонструвала Клаудія Шиффер.

Софія Річі у сукні-копії 1993 року

Для Софії Річі його пошили з твіду з блискучою ниткою.

Нагадаємо, Софія Річі – молодша дочка Лайонела Річі. Його старша дочка – Ніколь Річі, її Лайонел та його дружина Бренда Харві-Річі прийняли за дочку, коли її біологічні батьки не змогли про неї подбати. Також у Софії та Ніколь є брат Майлз.

Раніше Фокус писав про чоловіка Софії Річі. Молодик любить музику Емінема і дружить з Майлзом Річі.