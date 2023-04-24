Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Одержимий Емінемом. Що відомо про чоловіка Софії Річі

Софія Річі та Елліот Грейндж, Софія Річі та Елліот Грейндж весілля, донька лайонела річі вийшла заміж, весілля софії річі
Фото: sofiarichie | Софія Річі та Елліот Грейндж

22 квітня 2023 донька Лайонела Річі та Елліот Грейндж узаконили свої стосунки.

Related video

24-річна американська модель та молодша донька Лайонела Річі Софія вийшла заміж за Елліота Грейнджа на зірковій церемонії у Франції 22 квітня 2023. Розповідаємо, що відомо про обранця спадкоємиці відомого музиканта.

Молодша дочка Лайонела Річі та дизайнерки Діани Александр сказала "Так" у готелі Du Cap-Eden-Roc в Антібі перед близькими родичами та друзями, включаючи сестру Ніколь Річі, Періс Гілтон і Кемерон Діаз.

З тих пір, як Грейндж і Софія почали зустрічатися в 2021 році, вони залишалися відносно приватними, але вони інформували шанувальників про важливі події свого життя, включаючи заручини в квітні 2022.

Отже, що відомо про чоловіка Софії Річі?

Софія Річі та Елліот Грейндж

Грейндж — топменеджер, який виріс у Великобританії. Будучи сином генерального директора Universal Music Group Лючіана Грейнджа, він виховувався як інсайдер у музичній індустрії.

У 2009 році Елліот переїхав до Сполучених Штатів і навчався в Північно-східному університеті в Бостоні, де отримав ступінь бакалавра мистецтв і наук.

Після закінчення навчання він переїхав до Лос-Анджелеса, щоб бути поруч із сім’єю та залишити слід у музичній індустрії — без допомоги зіркового батька.

Софія Річі та Елліот Грейндж

Елліот відкрив власний звукозаписний лейбл

Коханий Софії Річі заснував звукозаписний лейбл 10K Projects у 2017 році, підписавши контракт із реперами Trippie Redd і 6ix9ine.

За даними Forbes, у лейбла було 18 золотих і вісім платинових і мультиплатинових синглів, які зібрали понад 22 мільярди трансляцій.

Елліот одержимий Емінемом

У 2019 році в інтерв’ю "Variety" він зізнався, що був "одержимий" Емінемом і вважав репера "найкрутішим у світі".

"Якщо ви подивитеся на потокові дані та аналітику за останні шість років, ви побачите, що всі молодші 28 років у всьому світі виросли на хіп-хопі", — сказав він. "Це стиль життя, культура, як колись рок для іншого покоління".

Як Елліот познайомився із Софією?

Елліот і Софія були друзями задовго до того, як почали зустрічатися у 2021 році.

Раніше Entertainment Tonight повідомляло, що музичний гуру та модель були "друзями роками" та сказали, що він близький із братом Софії Майлзом.

Софія Річі та Елліот Грейндж

У квітні 2022 року Елліот зробив Софії пропозицію

Він поставив це запитання коханій у готелі Four Seasons Hualalai після року романтичних стосунків. Для особливого моменту пара була оточена білими квітами та свічками.

Весілля Софії Річі

Софія поділилася знімками із заручин у соціальних мережах, написавши: "Назавжди — це недостатньо довго @elliot".

Нагадаємо, Софія Річі вийшла заміж за свого бойфренда Елліота у Франції.