Одержимий Емінемом. Що відомо про чоловіка Софії Річі

22 квітня 2023 донька Лайонела Річі та Елліот Грейндж узаконили свої стосунки.

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24-річна американська модель та молодша донька Лайонела Річі Софія вийшла заміж за Елліота Грейнджа на зірковій церемонії у Франції 22 квітня 2023. Розповідаємо, що відомо про обранця спадкоємиці відомого музиканта.

Молодша дочка Лайонела Річі та дизайнерки Діани Александр сказала "Так" у готелі Du Cap-Eden-Roc в Антібі перед близькими родичами та друзями, включаючи сестру Ніколь Річі, Періс Гілтон і Кемерон Діаз.

З тих пір, як Грейндж і Софія почали зустрічатися в 2021 році, вони залишалися відносно приватними, але вони інформували шанувальників про важливі події свого життя, включаючи заручини в квітні 2022.

Отже, що відомо про чоловіка Софії Річі?

Софія Річі та Елліот Грейндж

Грейндж — топменеджер, який виріс у Великобританії. Будучи сином генерального директора Universal Music Group Лючіана Грейнджа, він виховувався як інсайдер у музичній індустрії.

У 2009 році Елліот переїхав до Сполучених Штатів і навчався в Північно-східному університеті в Бостоні, де отримав ступінь бакалавра мистецтв і наук.

Після закінчення навчання він переїхав до Лос-Анджелеса, щоб бути поруч із сім’єю та залишити слід у музичній індустрії — без допомоги зіркового батька.

Софія Річі та Елліот Грейндж

Елліот відкрив власний звукозаписний лейбл

Коханий Софії Річі заснував звукозаписний лейбл 10K Projects у 2017 році, підписавши контракт із реперами Trippie Redd і 6ix9ine.

За даними Forbes, у лейбла було 18 золотих і вісім платинових і мультиплатинових синглів, які зібрали понад 22 мільярди трансляцій.

Елліот одержимий Емінемом

У 2019 році в інтерв’ю "Variety" він зізнався, що був "одержимий" Емінемом і вважав репера "найкрутішим у світі".

"Якщо ви подивитеся на потокові дані та аналітику за останні шість років, ви побачите, що всі молодші 28 років у всьому світі виросли на хіп-хопі", — сказав він. "Це стиль життя, культура, як колись рок для іншого покоління".

Як Елліот познайомився із Софією?

Елліот і Софія були друзями задовго до того, як почали зустрічатися у 2021 році.

Раніше Entertainment Tonight повідомляло, що музичний гуру та модель були "друзями роками" та сказали, що він близький із братом Софії Майлзом.

Софія Річі та Елліот Грейндж

У квітні 2022 року Елліот зробив Софії пропозицію

Він поставив це запитання коханій у готелі Four Seasons Hualalai після року романтичних стосунків. Для особливого моменту пара була оточена білими квітами та свічками.

Весілля Софії Річі

Софія поділилася знімками із заручин у соціальних мережах, написавши: "Назавжди — це недостатньо довго @elliot".

Нагадаємо, Софія Річі вийшла заміж за свого бойфренда Елліота у Франції.