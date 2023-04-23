Лайонел Річі видав заміж свою молодшу дочку Софію: перші фото нареченої

Розкішне весілля відбулося на півдні Франції. Наречена змінила три сукні від Chanel, кожна з яких є витвором мистецтва.

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24-річна молодша дочка легендарного американського співака Лайонела Річі, Софія, вийшла заміж за свого 30-річного коханого,музичного продюсера Елліота Грейнджа. Весілля відбулося у розкішному готелі Hotel du Cap-Eden-Roc на Французькій Рів'єрі у суботу, 22 травня. А наступного дня в мережі з'явилися перші кадри з нареченою в розкішному вбранні від Chanel, яких під час урочистостей дівчина змінила аж три, пише Vogue.

До вівтаря дівчину традиційно вів її батько. 73-річний музикант виглядав щасливим і водночас серйозним, тримаючи за руку Софію, обличчя якої вкривала неймовірної краси фата. На ній була розшита бісером сукня кольору слонової кістки з високим вирізом на шиї та з витонченими зубчастими краями з колекції Chanel осінь 2023 року.

Наречений надягнув чорний смокінг та краватку-метелика. Він спостерігав за проходом нареченої в компанії свого батька Люціана Грейнджа та мачухи Керолайн.

До списку гостей також увійшли старша зведена сестра нареченої Ніколь Річі, її чоловік Джоел Медден і невістка Кемерон Діаз, яка одружена з його братом-близнюком Бенджі Медденом. Причому актриса з'явилася на заході зі своєю трирічною дочкою, яку публіка бачить дуже рідко. Також на церемонії була присутня Періс Хілтон.

Модель та дизайнер Софія Річі заручилася з Елліотом Грейнджем, засновником 10K Projects, у квітні 2022 року. Він зробив дівчині пропозицію після року стосунків.

Зв'язки між сім'ями Річі та Грейндж дуже глибокі. Лайонел часто співпрацював з батьком Грейнджа, головою і генеральним директором Universal Music Group Люціаном Грейнджем, і пара знала один одного як друзі протягом багатьох років, перш ніж почала зустрічатися, тому Керолайн Грейндж навіть супроводжувала свою невістку на останню примірку весільного вбрання в Парижі разом з близькою подругою Софії Алі Меллер.

У Лайонела Річі – троє дітей. Старша Ніколь була усиновлена співаком та його першою дружиною Брендою Харві. Пара, яка прожила у шлюбі 18 років, взяла дитину на 10-й рік спільного життя.

У 1993 році Річі розлучився з Харві й одружився зі своєю коханкою Діаною Александер, яка народила йому сина Майлза і дочку Софію.

І син, і доньки артиста стали успішними людьми у музичній та модельній сферах.

Софія, як і її батько, виросла із пристрастю до музики. Вона навчилася співати у п'ять років, а грати на фортепіано – в сім. Вчителем з вокалу у неї був Тім Картер, який викладав у Бейонсе. Вона також працювала у студії чоловіка своєї сестри, вокаліста Good Charlotte Джоела Медсена. Творчу кар'єру в певний момент Софія вирішила не продовжувати, боячись, що її звинуватить у покровительстві з боку батька.

Лайонел Річі з дітьми

У 14 років вона розпочала модельну кар'єру, з'явившись у Teen Vogue. У 15 дівчина уклала свій перший модний контракт з Лос-Анджелеським брендом купальників Mary Grace Swim. Наступного року Річі підписала контракт із лондонським модельним агентством Select Model Management. На її рахунку співробітництво з такими брендами як DL1961, Michael Kors, Tommy Hilfige, Dolce & Gabbana, Adidas і, звичайно ж, Chanel.

Раніше Фокус писав, що Лайонел Річі виступить на коронації Карла ІІІ.