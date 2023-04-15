Кэти Перри и Андреа Бочелли выступят на концерте в честь коронации короля Карла III

Кэти Перри, Лайонел Ричи и Андреа Бочелли согласились выступить на предстоящем коронационном концерте короля Карла III, несмотря на то, что целый ряд артистов отказывались это делать.

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В пятницу BBC объявила состав участников мероприятия, которое состоится в воскресенье, 7 мая, — через день после того, как 74-летний Карл и королева-консорт Камилла будут коронованы новыми правителями Великобритании после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

38-летняя певица Кэти Перри, 73-летний Лайонел Ричи и 64-летний Андреа Бочелли являются одними из самых ярких звезд в списке, в который также входят британская поп-группа Take That, а также сэр Брин Терфель, Фрейя Райдингс и Алексис Френч.

"Концерт отметит новую главу в истории страны темами любви, уважения и оптимизма, прославляя четыре нации, их общины и Содружество", — говорится в заявлении о праздновании коронации.

Кэти Перри является амбассадором British Asian Trust с 2020 года. Некоммерческая организация была основана Карлом для борьбы с бедностью в Южной Азии.

"Я очень рада выступить на коронационном концерте и помочь пролить свет на Фонд защиты детей British Asian Trust, работа которого включает инициативы по сбору средств на местах с целью найти решения для борьбы с торговлей детьми", — сказала она.

Кэти Петри и король Карл ||| Фото: Getty Images

"Выступить на сцене с другими исполнителями на The Coronation Concert — это событие, которое происходит раз в жизни, и это будет честью и праздником", — сказал Ричи в заявлении в пятницу.

BBC, которая продюсирует и транслирует концерт, также сообщила, что оперные звезды Андреа Бочелли и Брин Терфель выступят вместе в дуэте, а композитор Алексис Френч исполнит классический соул.

Хотя Ричи, Перри и Бочелли наверняка устроят отличное шоу, многие музыканты не были заинтересованы в том, чтобы быть частью программы. Адель, Элтон Джон, Эд Ширин, Робби Уильямс и Spice Girls входят в число исполнителей, которые отклонили приглашения устроить шоу для недавно коронованного короля.

6 мая состоится коронация короля Карла III. До нее остались считанные дни, но хоть СМИ каждый день и пишут новые подробности о церемонии, многое остается неизвестным. Фокус собрал все, что известно на данный момент о коронации британского монарха.