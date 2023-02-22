Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации Карла ІІІ
Официальное вступление на престол старшего сына покойной Елизаветы II состоится 6 мая 2023 года.
Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации британского короля Карла III в мае 2023 года. Об этом пишет OK Magazine.
Британский музыкант объяснил свое решение загруженным графиком выступлений в конце весны, а Адель даже не назвала конкретной причины отказа.
"Король предложил ряд людей, которых он хотел бы видеть на сцене. Адель и Эд были в этом списке. Он очень хотел, чтобы они были частью концерта… [Это] было огромным разочарованием. Они [Адель и Ширан] титаны индустрии шоу-бизнеса, типичные британцы, известные во всем мире", — рассказывает организатор коронации.
Несмотря на это, известно, что на официальном событии в Виндзорском замке 7 мая 2023 года выступят участницы группы Spice Girls, Дэвид Боуи и, вероятно, Гарри Стайлс.
Сама коронация состоится 6 мая, в день рождения сына принца Гарри Арчи. Впрочем, будут ли присутствовать на коронации младший сын Карла III и его жена, пока неизвестно. Официальные события продлятся в течение трех дней.
Напомним, на коронацию Карла III его жена Камилла наденет особое украшение.
Также Фокус писал о вероятности выступления на коронации Карла ІІІ группы Spice Girls и Дэвида Боуи.