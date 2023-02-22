Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации Карла ІІІ

Официальное вступление на престол старшего сына покойной Елизаветы II состоится 6 мая 2023 года.

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Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации британского короля Карла III в мае 2023 года. Об этом пишет OK Magazine.

Британский музыкант объяснил свое решение загруженным графиком выступлений в конце весны, а Адель даже не назвала конкретной причины отказа.

"Король предложил ряд людей, которых он хотел бы видеть на сцене. Адель и Эд были в этом списке. Он очень хотел, чтобы они были частью концерта… [Это] было огромным разочарованием. Они [Адель и Ширан] титаны индустрии шоу-бизнеса, типичные британцы, известные во всем мире", — рассказывает организатор коронации.

[ + – ] Эд Ширан Фото: teddysphotos

Несмотря на это, известно, что на официальном событии в Виндзорском замке 7 мая 2023 года выступят участницы группы Spice Girls, Дэвид Боуи и, вероятно, Гарри Стайлс.

Сама коронация состоится 6 мая, в день рождения сына принца Гарри Арчи. Впрочем, будут ли присутствовать на коронации младший сын Карла III и его жена, пока неизвестно. Официальные события продлятся в течение трех дней.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз и Карл III Фото: Getty Images

Напомним, на коронацию Карла III его жена Камилла наденет особое украшение.

Также Фокус писал о вероятности выступления на коронации Карла ІІІ группы Spice Girls и Дэвида Боуи.