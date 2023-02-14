Камилла Паркер-Боулз наденет корону королевы Марии на коронацию Карла ІІІ (фото)

Роскошная корона будет реставрирована бриллиантами Cullinan III, IV и V из личной коллекции Елизаветы II.

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Камилла Паркер-Боулз наденет корону королевы Марии на коронацию Карла ІІІ. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи Великобритании.

Корона королевы Марии была снята с показа в лондонском Тауэре для модификации работ накануне коронации старшего сына покойной Елизаветы II в мае 2023 года.

Корону примеряет королева-консорт Камилла: это впервые в современной истории существующая корона будет использована для коронации консорта.

В честь Ее Величества Королевы Елизаветы II корона будет обнулена бриллиантами Cullinan III, IV и V. Бриллианты в течение многих лет были частью личной ювелирной коллекции королевы Елизаветы II, и часто она их носила как броши.

[ + – ] Корона королевы Марии

Карл III и Камилла Паркер-Боулз официально заключили брак в 2005 году, несмотря на то, что об их отношениях было известно еще до романа сына Елизаветы II и принцессы Дианы.

Общих детей у супругов нет. Они воспитывают наследников от прежних союзов.

[ + – ] Корона королевы Марии

Коронация Карла ІІІ запланирована на 6 мая 2023 года. Дата была избрана не просто так, ведь тогда будет праздновать день рождения сын принца Гарри Арчи.

Напомним, Камилла Паркер-Боулз повторно заболела коронавирусом.

Также Фокус писал о выходе жены Карла III в свет в изумрудном наряде.