Камилла Паркер-Боулз наденет корону королевы Марии на коронацию Карла ІІІ (фото)
Роскошная корона будет реставрирована бриллиантами Cullinan III, IV и V из личной коллекции Елизаветы II.
Камилла Паркер-Боулз наденет корону королевы Марии на коронацию Карла ІІІ. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи Великобритании.
Корона королевы Марии была снята с показа в лондонском Тауэре для модификации работ накануне коронации старшего сына покойной Елизаветы II в мае 2023 года.
Корону примеряет королева-консорт Камилла: это впервые в современной истории существующая корона будет использована для коронации консорта.
В честь Ее Величества Королевы Елизаветы II корона будет обнулена бриллиантами Cullinan III, IV и V. Бриллианты в течение многих лет были частью личной ювелирной коллекции королевы Елизаветы II, и часто она их носила как броши.
Карл III и Камилла Паркер-Боулз официально заключили брак в 2005 году, несмотря на то, что об их отношениях было известно еще до романа сына Елизаветы II и принцессы Дианы.
Общих детей у супругов нет. Они воспитывают наследников от прежних союзов.
Коронация Карла ІІІ запланирована на 6 мая 2023 года. Дата была избрана не просто так, ведь тогда будет праздновать день рождения сын принца Гарри Арчи.
Напомним, Камилла Паркер-Боулз повторно заболела коронавирусом.
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