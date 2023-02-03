Королева-консорт Камилла вышла на публику в изумрудном наряде (фото, видео)
Жена британского монарха посетила благотворительный книжный магазин.
75-летняя королева-консорт Камилла Паркер-Боулз вышла на публику в роскошном изумрудном наряде. Жена Карла III посетила благотворительный магазин Book Aid International в столице королевства, а также центр Coram Beanstalk.
В Book Aid International королева-консорт познакомилась с сотрудниками и пообщалась с ними о деятельности и миссии. Организация отправляет книги сообществам, которые в этом нуждаются.
Камилла Паркер-Боулз очень любит книги и чтения. Во время пандемии коронавируса в 2020 году она открыла и свой благотворительный книжный магазин.
Для официального выхода в свет жена старшего сына покойной королевы Елизаветы II выбрала изумрудный короткий жакет и юбку, под жакетом была блузка белого цвета. На ногах королевы-консорта были замшевые сапоги. А в качестве аксессуаров к образу она добавила серьги-клипсы с жемчугом, сделала легкий макияж и традиционную прическу.
Это уже второй выход королевы-консорта в изумрудном наряде за короткий промежуток времени.
Напомним, Камилла Паркер-Боулз хотела сменить имя для Кейт Миддлтон.
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