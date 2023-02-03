Королева-консорт Камілла вийшла на публіку у смарагдовому вбранні (фото, відео)

Дружина британського монарха відвідала благодійну книгарню.

Related video

75-річна королева-консорт Камілла Паркер-Боулз вийшла на публіку в розкішному смарагдовому вбранні. Дружина Карла ІІІ відвідала благодійну книгарню Book Aid International у столиці королівства, а також центр Coram Beanstalk.

У Book Aid International королева-консорт познайомилася зі співробітниками та поспілкувалася з ними про діяльність та місію. Організація відправляє книжки спільнотам, які цього потребують.

Камілла Паркер-Боулз дуже любить книжки та читання. Під час пандемії коронавірусу 2020 року вона відкрила і свою благодійну книгарню.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз

Для офіційного виходу у світ дружина старшого сина покійної королеви Єлизавети ІІ обрала смарагдовий короткий жакет та спідницю, під жакетом була блузка білого кольору. На ногах королеви-консорта були замшеві чоботи. А як аксесуари до образу вона додала сережки-кліпси з перлами, зробила легкий макіяж та традиційну зачіску.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз

Це вже другий вихід королеви-консорта у смарагдовому вбранні за короткий проміжок часу.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз

Нагадаємо, Камілла Паркер-Боулз хотіла змінити ім'я для Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про особливі секрети краси, якими користується дружина короля Великобританії.