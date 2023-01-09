Експерти розповіли, що робить королева-консорт Камілла, щоб мати молодший вигляд

Мати гарний вигляд — одне з основних завдань дружини монарха.

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Медсестра-косметологиня Дон Еттьюелл поділилася секретами краси та молодості дружини короля Британії. Експертка стверджує, що королева Камілла завжди має бездоганний вигляд, хоча часто буває в дорозі та багато працює як королівська особа. Про це пише express.co.uk.

"Я впевнена, що в неї бездоганний режим догляду за шкірою та шафа, повна надійних косметичних засобів медичного рівня, які допомагають їй позбутися ознак старіння", — заявила пані Дон.

Експертка зазначає, що, крім косметичних процедур Камілла дотримується різноманітної та збалансованої дієти, їсть багато продуктів, що уповільнюють процеси старіння організму. Як правило, це фрукти й овочі, багаті на антиоксиданти, щоб запобігти появі зморшок. Також у цей список входять горіхи, насіння, ягоди та листові зелені овочі й продукти, багаті на жирні кислоти омега-3, такі як лосось, сардини, оселедець і скумбрія, що також запобігають появі ознак старіння.

Крім того, важливим етапом є догляд за шкірою рук і нігтями. Якось сама Каміла розповідала, що в молодості носила накладні нігті. Однак зараз, схоже, вона віддає перевагу природній довжині та натуральним відтінкам лаків для покриття. Експерти з манікюру відзначають, що світліші відтінки, такі як пудрово-рожевий, лососевий і рум'яно-рожевий, можуть надати рукам молодшого вигляду.

Нагадаємо, король Карл III і королева Камілла відвідали першого дня нового року службу в церкві, так само, як це робила покійна королева Єлизавета II.