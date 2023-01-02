У пальті й капелюсі-таблетці: королева Камілла зробила перший світський вихід у новому році

Король Карл III і королева Камілла відвідали першого дня нового року службу в церкві, так само, як це робила покійна королева Єлизавета II.

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74-річний король Карл III і 75-річна королева-консорт Камілла вітали преподобного каноніка доктора Пола Вільямса, коли відвідали новорічну службу в церкві святої Марії Магдалини у Сандрінгемі. Там їхні королівські величності перебувають із Різдва та будуть всі новорічні свята. Про це пише People.

Камілла для світського виходу вибрала довге темне пальто з поясом на талії. Її королівська Величність підібрала високі чоботи, а в руках тримала улюблену сумку від бренду DeMellier London і букет тюльпанів.

У Камілли на голові був капелюх-таблетка з пером, а у вухах виблискували сережки з перлами. Завершила вона образ брошкою з діамантами, рубінами та сапфірами у вигляді підкови, яка була пришпилена на комірі пальта.

Король Карл вдягнув твідове пальто й костюм, а взутий був у коричневі замшеві туфлі.

У межах новорічної прогулянки вони зустрілися з єпископом Норвічським Гремом Ашером і преподобним каноніком доктором Полом Вільямсом біля церкви. Король Карл III також привітався з натовпом, який чекав біля церкви Святої Марії Магдалини, і був знятий, розмовляючи з групою глядачів, поки вони фотографувалися.

Нагадаємо, королівська родина з'явилася на різдвяній службі в Сандрінгемі.