В пальто и шляпе-таблетке: королева Камилла совершила первый светский выход в новом году

Король Карл III и королева Камилла посетили в первый день нового года службу в церкви, так же, как это делала покойная королева Елизавета II.

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74-летний король Карл III и 75-летняя королева-консорт Камилла приветствовали преподобного каноника доктора Пола Уильямса, когда посетили новогоднюю службу в церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Там Их королевские Величества находятся с Рождества и будут все новогодние праздники. Об этом пишет People.

Камилла для светского выхода выбрала длинное темное пальто с поясом на талии. К нему Ее королевское Величество подобрала высокие сапоги, а в руках держала любимую сумку от бренда DeMellier London и букет тюльпанов.

У Камиллы на голове была шляпа-таблетка с пером, а в ушах сверкали серьги с жемчугом. Завершила она образ брошью с бриллиантами, рубинами и сапфирами в виде подковы, которая была пришпилена на воротнике пальто.

Король Карл надел твидовое пальто и костюм, а обут был в коричневые замшевые туфли.

В рамках новогодней прогулки они встретились с епископом Норвичским Грэмом Ашером и преподобным каноником доктором Полом Уильямсом возле церкви. Король Карл III также приветствовал толпу, ожидающую возле церкви Святой Марии Магдалины, и был заснят, разговаривая с группой зрителей, пока они фотографировались.

Напомним, королевская семья появилась на рождественской службе в Сандрингеме.