Эксперты рассказали, что делает королева-консорт Камилла, чтобы выглядеть моложе

Выглядеть хорошо – одна из основных задач супруги монарха.

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Медсестра-косметолог Дон Эттьюэлл поделилась секретами красоты и молодости супруги короля Британии. Эксперт утверждает, что королева Камилла всегда выглядит безупречно, хотя часто бывает в пути и много работает как королевская особа. Об этом пишет express.co.uk.

"Я уверена, что у нее безупречный режим ухода за кожей и шкаф, полный надежных косметических средств медицинского уровня, которые помогают ей избавиться от признаков старения", — заявила госпожа Дон.

Эксперт отмечает, что помимо косметических процедур Камилла придерживается разнообразной и сбалансированной диеты, ест много продуктов, замедляющих процессы старения организма. Как правило, это фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, чтобы предотвратить появление морщин. Также в этом список входят орехи, семечки, ягоды и листовые зеленые овощи и продукты, богатые жирными кислотами Омега-3, такие как лосось, сардины, сельдь и скумбрия, также предотвращают появление признаков старения.

Кроме того важным этапом является уход за кожей рук и ногтями. Как-то сама Камилла рассказывала, что в молодости носила накладные ногти. Однако сейчас, похоже, она предпочитает естественную длину и натуральные оттенки лаков для покрытия. Эксперты по маникюру отмечают, что более светлые оттенки, такие как пудрово-розовый, лососевый и румяно-розовый, могут придать рукам более молодой вид.

Напомним, король Карл III и королева Камилла посетили в первый день нового года службу в церкви, так же, как это делала покойная королева Елизавета II.