Камілла Паркер-Боулз надягне корону королеви Марії на коронацію Карла ІІІ (фото)

Розкішну корону буде реставровано діамантами Cullinan III, IV та V з особистої колекції Єлизавети ІІ.

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Камілла Паркер-Боулз надягне корону королеви Марії на коронацію Карла ІІІ. Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті королівської родини Великританії.

Корона королеви Марії була знята з показу в лондонському Тауері для модифікації робіт напередодні коронації старшого сина покійної Єлизавети ІІ в травні 2023.

Корону приміряє королева-консорт Камілла: це вперше в новітній історії наявна корона буде використана для коронації консорта.

На честь Її Величності Королеви Єлизавети ІІ корону буде обнулено діамантами Cullinan III, IV та V. Діаманти протягом багатьох років були частиною особистої ювелірної колекції королеви Єлизавети II і часто їх носила Її покійна Величність як брошки.

[ + – ] Корона королеви Марії

Карл ІІІ та Камілла Паркер-Боулз офіційно уклали шлюб у 2005 році, попри те, що про їхні стосунки було відомо ще до роману сина Єлизавети ІІ та принцеси Діани.

Спільних дітей у подружжя немає. Вони виховують спадкоємців від попередніх союзів.

[ + – ] Корона королеви Марії

Коронація Карла ІІІ запланована на 6 травня 2023. Цей день було обрано недарма, адже тоді святкуватиме день народження син принца Гаррі Арчі.

Нагадаємо, Камілла Паркер-Боулз повторно захворіла на коронавірус.

Також Фокус писав про вихід дружини Карла ІІІ у світ у смарагдовому вбранні.