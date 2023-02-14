Королева-консорт Камілла захворіла на коронавірус

Її Величність скасувала всі заплановані заходи у зв'язку з діагнозом.

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75-річна королева-консорт Великобританії Камілла склала тест на Covid-19, і його результат виявився позитивним, повідомляють британські ЗМІ з посиланням на Букінгемський палац.

Спочатку передбачалося, що дружина короля Карла III страждає від сезонної застуди, проте тест на коронавірус поставив крапку в цьому питанні.

"Після симптомів застуди в Її Величності королеви-консорта був позитивний результат на вірус Covid. Тому з жалем вона скасувала всі свої публічні заходи цього тижня та шле свої щирі вибачення тим, хто мав їх відвідати", — йдеться в заяві королівського двору.

Цього тижня в Камілли було заплановано кілька заходів у регіоні Вест-Мідлендс в Англії, зокрема святкування сторіччя балетної школи "Елмгерст" в Еджбастоні, що в Бірмінгемі.

Королева також збиралася приїхати в бібліотеку Southwater One у Телфорді, щоб подякувати співробітникам і представникам громадських та волонтерських груп за їхній внесок у життя суспільства.

Представник Букінгемського палацу висловив сподівання, що незабаром знайдуть нову дату для відкладених заходів.

Її Величність не вперше хворіє на коронавірус. Уперше вона заразилася ним на початку минулого року й тоді теж була змушена скасувати низку заходів зі своєю участю. Її чоловік також кілька разів переніс Covid-19, проте щоразу хвороба протікала з легкими симптомами без серйозних ускладнень.

Раніше Фокус писав про те, що Камілла востаннє з'являлася на публіці 3 лютого.