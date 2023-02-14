Королева-консорт Камилла заболела коронавирусом

Ее Величество отменила все запланированные мероприятия в связи с диагнозом.

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75-летняя королева-консорт Великобритании Камилла сдала тест на Covid-19, и его результат оказался положительным, сообщают британские СМИ со ссылкой на Букингемский дворец.

Изначально предполагалось, что жена короля Карла III страдает от сезонной простуды, однако тест на коронавирус поставил точку в этом вопросе.

"После симптомов простуды у Ее Величества королевы-консорта был положительный результат на вирус Covid. Поэтому с сожалением она отменила все свои публичные мероприятия на этой неделе и направляет свои искренние извинения тем, кто должен был их посетить", — говорится в заявлении королевского двора.

На этой неделе у Камиллы были запланированы несколько мероприятий в регионе Уэст-Мидлендс в Англии, в том числе празднование столетия балетной школы Элмхерст в Эджбастоне, Бирмингем.

Королева также собиралась приехать в библиотеку Southwater One в Телфорде, чтобы поблагодарить сотрудников и представителей общественных и волонтерских групп за их вклад в жизнь общества.

Представитель Букингемского дворца выразил надежду, что скоро будет найдена новая дата для отложенных мероприятий.

Ее Величество не впервые болеет коронавирусом. Впервые она заразилась им в начале прошлого года, и тогда тоже была вынуждена отменить ряд мероприятий со своим участием. Ее супруг также несколько раз перенес Covid-19, однако каждый раз болезнь протекала с легкими симптомами без серьезных осложнений.

Ранее Фокус писал о том, что Камилла последний раз появлялась на публике 3 февраля.