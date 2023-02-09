На коронации короля Карла будут играть Дэвид Боуи и Spice Girls

Департамент культуры, СМИ и спорта выбрал 27 треков в качестве саундтрека к уличной вечеринке.

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В Великобритании полным ходом идет подготовка к коронации короля Карла III и на днях Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании за три месяца до коронации Чарльза III опубликовали официальный плейлист для уличных празднований.

Пресс-секретарь сообщила, что плейлист был выбран, чтобы "прославить артистов из Великобритании и стран Содружества в преддверии предстоящей коронации".

Плейлист добавили на сайт, посвященный коронации, где уже есть рецепты подходящих для празднования блюд. В том числе и специальный рецепт цыпленка, придуманный для королевы Елизаветы в 1953 году.

The Beatles, Дэвид Боуи, Том Джонс и Spice Girls включены в официальный плейлист правительства по случаю коронации, опубликованный на Spotify.

[ + – ] The Beatles: Come Together находится в начале списка

Изначально в плейлисте было 28 треков, но композиция Dizzee Rascal было удалена. В прошлом году этот исполнитель был осужден за нападение на своего бывшего партнера.

"Трек с участием Dizzee Rascal был включен по ошибке — и как только это было обнаружено, он был удален", — заявила пресс-секретарь Департамента. Но там и без этого осталось немало золотых хитов:

The Beatles: Come Together

The Kinks: Waterloo Sunset

David Bowie: Let's Dance

Madness: Our House

Kate Bush: Running Up That Hill

Grace Jones: Slave to the Rhythm

Spice Girls: Say You'll Be There

Tom Jones: Green Green Grass Of Home

Harry Styles: Treat People With Kindness

Король Карл III будет коронован в субботу, 6 мая, вместе с Камиллой, королевой-консортом.

На данный момент и коронации известно, что сама церемония будет куда короче церемонии королевы Елизаветы и на ней будет меньше гостей. В Виндзорском замке пройдет концерт, и до сих пор неизвестно, будет ли на коронации отца принц Гарри.

7 мая в Виндзорском замке состоится концерт и световое шоу, а днем уличные вечеринки.

Дополнительный выходной день 8 мая будет посвящен местным волонтерским проектам.

Напомним, план коронации короля Карла носит название "Золотая сфера" и в нее включены немало традиционных обрядов и традиций.

А участницы Spice Girls намекнули, что соберутся вместе впервые за долгие годы, чтобы выступить на коронации короля. Карл всегда был фанатом их музыки.