Виктория Бекхэм в составе Spice Girls выступит на коронации Карла III

Празднования по поводу коронации будут длится три дня, и на концертах будут выступать самые известные британские группы.

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Группа Spice Girls может выступить в полном составе на коронации Карла III. Об этом сообщает The Sun.

Организаторы мероприятий, которые будут сопровождать коронацию и которые продляться три дня, пригласили группу Spice Girls выступить на праздничном концерте.

Spice Girls и еще принц Чарльз несколько раз встречались, в том числе и в 1997 году на гала-концерте, который проходил в Оперном театре Манчестера. И вместе ездили в Южную Африку, где встречались с Нельсоном Манделой.

А в 2006 году девушки даже присутствовали на официальном чаепитии в саду Букингемского дворца.

"Королевские организаторы очень заинтересованы в том, чтобы собрать главную девичью группу Великобритании, и Spice Girls серьезно обдумывают возвращение на сцену в легендарном составе ради такого исторического события", — рассказал инсайдер.

"Коронация — такое же уникальное представление, как и Олимпийские игры. И мы думаем, что ради этого праздника девушки захотят воссоединиться. Мел Би и Мел Си — лидеры группы, и они пытаются воплотить это в жизнь", — сообщил инсайдер.

Мел Би уже намекала, что легендарная группа снова выступит вместе.

Последний раз группа Spice Girls выступала в полном составе на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году. Группа спела две песни — Wannabe и Spice Up Your Life. В 2019 году девушки устроили концертный тур, но без Виктории Бекхэм, которая не могла присоединиться.

[ + – ] Выступление Spice Girls на Олимпийских играх

Напомним, группа была образована в 1994 году, а распалась в 2001 году, хоть об этом официально и не объявлялось. Но на тот момент все участницы Spice Girls начали сольные карьеры.

Недавно девушки встречались на дне рождении Джери Халлиуэлл, после замужества – Джери Хорнер. Джинджер-Спайс, собрала всех своих подруг по группе, кроме Мелани Браун.