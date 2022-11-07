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Стиль жизни

Spice Girls временно воссоединились на 50-летии Джери Халлиуэлл

Виктория Адамс, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Джери Халлиуэлл, Эмма Бантон, виктория бекхэм, джери хорнер, спайс герлз, день рождения, юбилей
Фото: Instagram victoriabeckham | Виктория Бекхэм, Эмма Бантон и Мелани Чисхолм

Единственная, кого не было на вечеринке Джинджер-Спайс — Мелани Браун

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Участницы культовой группы Spice Girls снова оказались вместе на танцполе. Девушки собрались отпраздновать юбилей Джери Халлиуэлл, после замужества – Джери Хорнер. Об этом пишет Daily Mail.

Дэвид Бекхэм поделился "особым" видео, на котором его жена Виктория и ее бывшие коллеги по группе Spice Girls танцуют под свою старую музыку на вечеринке по случаю 50-летия Джинджер-Спайс.

Воссоединение Spice Girls на танцполе

Видно, что Джерри Халлиуэлл, после замужества – Джери Хорнер, которую ранее называли Джинджер-Спайс, собрала всех своих подруг по группе, кроме Мелани Браун.

Видео Дэвид Бекхэм подписал: "Особая вечеринка Джинджер в эти выходные. И особенный момент, когда все девочки вместе. Это дружба на всю жизнь!".

Виктория Адамс, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Джери Халлиуэлл, Эмма Бантон, виктория бекхэм, джери хорнер, спайс герлз, день рождения, юбилей Fullscreen
Джери Хорнер и Эмма Бантон
Фото: Скриншот
Виктория Адамс, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Джери Халлиуэлл, Эмма Бантон, виктория бекхэм, джери хорнер, спайс герлз, день рождения, юбилей Fullscreen
Мелани Чисхолм
Фото: Скриншот

Праздник прошел в шикарном имении Джери в Оксфордшире. По слухам, на празднование юбилея Джери потратила около 400 тысяч фунтов. Празднование должно было состоятся еще в сентябре, но певица его отложила из-за смерти королевы Елизаветы.

Примечательно, на свой юбилей Джери надела белое платье от любимого дизайнера Кейт Миддлтон – Дженни Пэкхэм.

Виктория Адамс, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Джери Халлиуэлл, Эмма Бантон, виктория бекхэм, джери хорнер, спайс герлз, день рождения, юбилей Fullscreen
Виктория Бекхэм и Эмма Бантон
Фото: Instagram victoriabeckham
Виктория Адамс, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Джери Халлиуэлл, Эмма Бантон, виктория бекхэм, джери хорнер, спайс герлз, день рождения, юбилей Fullscreen
Виктория Бекхэм
Фото: Instagram victoriabeckham

Мелани Браун, Мел Би, или Скэри-Спайс, опубликовала архивное фото с другими участницами группы. А ее представитель заявил, что она не могла присутствовать на дне рождении подруги по семейным обстоятельствам.

Но они созвонились и долго болтали.

Напомним, Джери Халлиуэлл с 15 мая 2015 года замужем за руководителем команды "Формулы-1" Red Bull Racing Кристианом Хорнером.

В 2017 году Джери родила от Хорнера сына Монтагю Джорджа Гектора Хорнера. Также у нее есть дочь Блюбелл от шестинедельного романа со сценаристом Сашей Джервази. Крестными девочки стали Виктория Бекхэм и Эмма Бантон.

Напомним, ранее Мел Си, или Спорти-Спайс, рассказала в книге мемуаров, как известность чуть не довела ее до смерти. Мелани призналась, что до сих пор боиться стать зависимой от антидепрессантов, так что полностью отказалась от кофеина и ведет здоровый образ жизни.