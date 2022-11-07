Spice Girls временно воссоединились на 50-летии Джери Халлиуэлл

Единственная, кого не было на вечеринке Джинджер-Спайс — Мелани Браун

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Участницы культовой группы Spice Girls снова оказались вместе на танцполе. Девушки собрались отпраздновать юбилей Джери Халлиуэлл, после замужества – Джери Хорнер. Об этом пишет Daily Mail.

Дэвид Бекхэм поделился "особым" видео, на котором его жена Виктория и ее бывшие коллеги по группе Spice Girls танцуют под свою старую музыку на вечеринке по случаю 50-летия Джинджер-Спайс.

[ + – ] Воссоединение Spice Girls на танцполе

Видно, что Джерри Халлиуэлл, после замужества – Джери Хорнер, которую ранее называли Джинджер-Спайс, собрала всех своих подруг по группе, кроме Мелани Браун.

Видео Дэвид Бекхэм подписал: "Особая вечеринка Джинджер в эти выходные. И особенный момент, когда все девочки вместе. Это дружба на всю жизнь!".

[ + – ] Джери Хорнер и Эмма Бантон Фото: Скриншот [ + – ] Мелани Чисхолм Фото: Скриншот

Праздник прошел в шикарном имении Джери в Оксфордшире. По слухам, на празднование юбилея Джери потратила около 400 тысяч фунтов. Празднование должно было состоятся еще в сентябре, но певица его отложила из-за смерти королевы Елизаветы.

Примечательно, на свой юбилей Джери надела белое платье от любимого дизайнера Кейт Миддлтон – Дженни Пэкхэм.

[ + – ] Виктория Бекхэм и Эмма Бантон Фото: Instagram victoriabeckham [ + – ] Виктория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

Мелани Браун, Мел Би, или Скэри-Спайс, опубликовала архивное фото с другими участницами группы. А ее представитель заявил, что она не могла присутствовать на дне рождении подруги по семейным обстоятельствам.

Но они созвонились и долго болтали.

Напомним, Джери Халлиуэлл с 15 мая 2015 года замужем за руководителем команды "Формулы-1" Red Bull Racing Кристианом Хорнером.

В 2017 году Джери родила от Хорнера сына Монтагю Джорджа Гектора Хорнера. Также у нее есть дочь Блюбелл от шестинедельного романа со сценаристом Сашей Джервази. Крестными девочки стали Виктория Бекхэм и Эмма Бантон.

Напомним, ранее Мел Си, или Спорти-Спайс, рассказала в книге мемуаров, как известность чуть не довела ее до смерти. Мелани призналась, что до сих пор боиться стать зависимой от антидепрессантов, так что полностью отказалась от кофеина и ведет здоровый образ жизни.