Мел Си, участница Spice Girls, рассказала, как известность чуть не довела ее до смерти

Спорти-Спайс призналась, что давление славы привело ее к депрессии, анорекии и мыслям о суициде

Мелани Чисхолм, более известная, как Мел Си, или Спорти-Спайс, участница культовой группы Spice Girls, написала книгу мемуаров "Кто я: моя история". В ней певица откровенно рассказала о том, каково это было быть частью всемирно известного коллектива. Об этом пишет Daily Mail.

Мелани призналась, что хоть группа и распалась 25 лет назад, она все равно боится возвращения к антидепрессантам, так что полностью отказалась от кофеина и ведет здоровый образ жизни.

"Иначе нельзя, я ведь мать", — говорит певица, которая продолжает сольную карьеру и одна воспитывает 13-летнюю дочь Скарлетт.

[ + – ] Мел Си, или Спорти-Спайс Фото: Instagram melaniecmusic

"Мои дни рок-н-ролла закончились. Я почти не пью. Раньше я была большой любительницей красного вина, но теперь предпочитаю рюмку текилы", -шутит она.

Иногда она жалеет даже о своих татуировках. Всего их на теле Мел Си 11 и большинство из них сейчас выглядят старомодными.

"Как-то я спросила у Мадонны, почему у нее нет татуировок, а она заявила, что это "слишком постоянно", — вспоминает певица.

И хоть она до сих пор считает себя Спорти-Спайс, Мелани говорит о том, что быть суперзвездой было утомительно.

Она страдала клинической депрессией и расстройством пищевого поведения, которое чуть не довело ее до самоубийства.

"Это такой смешанный пакет эмоций, потому что мы, девочки, достигли так многого, мы осуществили наши самые смелые мечты. Я не хочу вспоминать то время только с негативом, но для меня важно рассказать о трудных моментах моего прошлого. Так много молодых людей жаждут славы. И я просто хочу, чтобы они были готовы к тому, что слава – это непросто", — говорит Мел Си.

Ее проблемы со здоровьем начались еще в 1994 году, когда Spice Girls все еще назывались Touch и их продюсером был Чик Мерфи.

Он критиковал девушек за их вес, так что в итоге все участницы группы сидели на строгих диетах. Виктория Бекхэм, тогда Пош-Спайс, страдала от булимии и анорексии, а Джери Хорнер (Джинджер-Спайс) рассказывала Опре Уинфри, что булимия был их постоянным спутником.

[ + – ] Мел Си и Пош-Спайс, будущая Виктория Бекхэм Фото: Instagram melaniecmusic

Мел Си призналась, что в погоне за стройностью сначала исключила жирные продукты, потом углеводы, в итоге она годами питалась только фруктами и овощами.

В итоге она стала страдать компульсивным перееданием и напивалась допьяна, чтобы подавить чувство вины.

В конце концов Мелани Си обратилась к врачу, который диагностировал у нее клиническую депрессию, анорексию, компульсивное переедание, сильную тревогу и агорафобию. Он назначил ей антидепрессанты, что стало первым шагом на пути к выздоровлению. И ей пришлось лечь в клинику.

Но чего в группе Spice Girls не было, так это ненависти к друг другу. Девушки до сих пор дружат. И Мелани Си даже была на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц.

Также им удалось избежать сексуальных домогательств. Мелани Си считает, что это потому что Spice Girls "пугали мужчин", так что с ними никто не хотел связываться.