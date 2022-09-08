Мел Сі, учасниця Spice Girls, розповіла, як популярність мало не довела її до смерті

Спорті-Спайс зізналася, що тиск слави привів її до депресії, анорекії і думок про суїцид.

Мелані Чисголм, більш відома як Мел Сі або Спорті-Спайс, учасниця культового гурту Spice Girls, написала книгу мемуарів "Хто я: моя історія". У ній співачка відверто розповіла про те, як це було — бути частиною всесвітньо відомого колективу. Про це пише Daily Mail.

Мелані зізналася, що хоча група розпалася 25 років тому, вона все одно боїться повернення до антидепресантів, так що повністю відмовилася від кофеїну та веде здоровий спосіб життя.

"Інакше не можна, адже я мати", — каже співачка, яка продовжує сольну кар'єру й одна виховує 13-річну доньку Скарлетт.

[ + – ] Мел Сі або Спорт-Спайс Фото: Instagram melaniecmusic

"Мої дні рок-н-ролу закінчилися. Я майже не п'ю. Раніше я була великою любителькою червоного вина, але тепер віддаю перевагу чарці текіли", — жартує вона.

Іноді вона шкодує навіть про свої татуювання. Усього їх на тілі Мел Сі 11, і більшість із них зараз мають старомодний вигляд.

"Якось я запитала Мадонну, чому в неї немає татуювань, а вона заявила, що це "занадто постійно", — згадує співачка.

І хоча вона досі вважає себе Спорт-Спайс, Мелані говорить про те, що бути суперзіркою було втомливо.

Вона страждала на клінічну депресію та розлад харчової поведінки, що мало не довело її до самогубства.

"Це такий змішаний пакет емоцій, тому що ми, дівчатка, досягли так багато, ми здійснили наші найсміливіші мрії. Я не хочу згадувати той час тільки з негативом, але для мене важливо розповісти про важкі моменти мого минулого. Так багато молодих людей прагнуть слави. І я просто хочу, щоб вони були готові до того, що слава — це непросто", — каже Мел Сі.

Її проблеми зі здоров'ям почалися ще в 1994 році, коли Spice Girls усе ще називалися Touch і їхнім продюсером був Чик Мерфі.

Він критикував дівчат за їхню вагу, тому всі учасниці групи сиділи на суворих дієтах. Вікторія Бекхем, тоді Пош-Спайс, страждала від булімії та анорексії, а Джері Горнер (Джинджер-Спайс) розповідала Опрі Вінфрі, що булімія була їхньою постійною супутницею.

[ + – ] Мел Сі та Пош-Спайс, майбутня Вікторія Бекхем Фото: Instagram melaniecmusic

Мел Сі зізналася, що в гонитві за стрункістю спочатку виключила жирні продукти, потім вуглеводи, у результаті вона роками харчувалася лише фруктами й овочами.

У результаті вона стала страждати на компульсивне переїдання та напивалася доп'яна, щоб придушити почуття провини.

Зрештою Мелані Сі звернулася до лікаря, який діагностував у неї клінічну депресію, анорексію, компульсивне переїдання, сильну тривогу й агорафобію. Він призначив їй антидепресанти, що стало першим кроком на шляху до одужання. І їй довелося лягти в клініку.

Але чого в групі Spice Girls не було, то це ненависті одна до одної. Дівчата досі дружать. І Мелані Сі навіть була на весіллі Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.

Також їм удалося уникнути сексуальних домагань. Мелані Сі вважає, що це тому, що Spice Girls "лякали чоловіків", так що з ними ніхто не хотів зв'язуватися.