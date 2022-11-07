Spice Girls тимчасово возз'єдналися на 50-річчі Джері Галлівелл

Єдина, кого не було на вечірці Джинджер-Спайс, — Мелані Браун.

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Учасниці культового гурту Spice Girls знову опинилися разом на танцполі. Дівчата зібралися відсвяткувати ювілей Джері Галлівелл, після заміжжя — Джері Горнер. Про це пише Daily Mail.

Девід Бекхем поділився "особливим" відео, на якому його дружина Вікторія та її колишні колеги за гуртом Spice Girls танцюють під свою стару музику на вечірці з нагоди 50-річчя Джинджер-Спайс.

[ + – ] Возз'єднання Spice Girls на танцполі

Видно, що Джері Галлівелл, після заміжжя — Джері Горнер, яку раніше називали Джинджер-Спайс, зібрала всіх своїх подруг із гурту, окрім Мелані Браун.

Відео Девід Бекхем підписав: "Особлива вечірка Джинджер у ці вихідні. І особливий момент, коли всі дівчатка разом. Це дружба на все життя!".

[ + – ] Джері Горнер і Емма Бантон Фото: Скриншот [ + – ] Мелані Чисголм Фото: Скриншот

Свято пройшло в розкішному маєтку Джері в Оксфордширі. За чутками, на святкування ювілею Джері витратила близько 400 тисяч фунтів. Святкування мало відбутися ще у вересні, але співачка його відклала через смерть королеви Єлизавети.

Примітно, що на свій ювілей Джері одягла білу сукню від улюбленої дизайнерки Кейт Міддлтон — Дженні Пекхем.

[ + – ] Вікторія Бекхем і Емма Бантон Фото: Instagram victoriabeckham [ + – ] Вікторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

Мелані Браун, Мел Бі, або Скері-Спайс, опублікувала архівне фото з іншими учасницями гурту. А її представник заявив, що вона не могла бути присутньою на дні народження подруги за сімейними обставинами.

Але вони зателефонували й довго говорили.

Нагадаємо, Джері Галлівелл із 15 травня 2015 року одружена з керівником команди "Формули-1" Red Bull Racing Крістіаном Горнером.

У 2017 році Джері народила від Горнера сина Монтагю Джорджа Гектора Горнера. Також вона має доньку Блюбелл від шеститижневого роману зі сценаристом Сашком Джервазі. Хресними матерями дівчинки стали Вікторія Бекхем і Емма Бантон.

Нагадаємо, раніше Мел Сі, або Спорт-Спайс, розповіла в книзі мемуарів, як популярність мало не довела її до смерті. Мелані зізналася, що досі боїться стати залежною від антидепресантів, тому повністю відмовилася від кофеїну та веде здоровий спосіб життя.